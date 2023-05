Fox Petroli, cambia tutto Un progetto da 50 milioni per riqualificare l’intera area

Quale futuro, in epoca di sostenibilità ambientale, per la Fox Petroli, sito di stoccaggio di vari combustibili fossili? E’ tutto in un progetto di riqualificazione da oltre 50 milioni di euro, presentato ieri, in occasione della commissione ambiente convocata dal presidente Michele Gambini (Pd). Ad esporre il progetto che spinge la Fox Petroli in un percorso di transizione ecologica, è stato il vertice aziendale rappresentato, dal presidente Marco De Simoni, dall’ad Lorenzo Baldini dal socio fondatore Alberto Berloni e dal consigliere Paolo Praticelli. “Il progetto – ha esordito De Simoni – in sintesi, prevede la conversione del sito di stoccaggio di prodotti petroliferi in un impianto di trattamento stoccaggio e distribuzione di gas naturale". La Fox Petroli, progressivamente, mira a produrre gas naturale liquefatto (gnl). L’analisi del mercato rivoluzionato dalla crisi energivora, ma anche definito dalle normative europee e dalla domanda internazionale, ha portato la Fox verso questa conversione che determinerà "un aumento di personale – come ha spiegato Berloni alla domanda del consigliere Amadori (Forza Pesaro) –. Sarà un impianto che lavorerà a ciclo continuo, h 24, sette giorni su sette: dagli attuali 45 addetti, potremmo aumentare di circa una ventina di unità tra cui ingegneri".

La domanda di Andrea Marchionni (Lega) è stato sull’impatto ambientale e sulla prospettiva di crescita. "Degli attuali 15 serbatoi a stoccaggio verticale che verranno rimossi – ha continuato Berloni – verranno impiantati 5 piccoli e solo 4 grandi: dal punto di vista dell’impatto visivo e ambientale è assolutamente un’azione che migliora lo stato attuale. In termini di business, in prospettiva,le flotte del trasporto su gomma sono divise a metà tra gasolio e gnl. Le normative spingono , entro il 2030, l’uso di biometano". La Fox Petroli è entrata molto nel dettaglio tecnico: "E’ una profonda e radicale trasformazione del sito che andrà a lavorare con un carburante più ecologico dell’attuale – ha osservato Baldini –. Questo progetto rientra tra quelli approvati dal Piano nazionale integrato energia e clima del Pnrr; rientra negli interventi di pubblica utilità indifferita e urgenti ai fini della transizione energetica sotto la vigilanza ministeriale. In termini di sicurezza risponde ai requisiti della normativa specifica, la legge Seveso che nelle Marche interessa Pesaro e Falconara". Tanto che alla domanda di Lisetta Sperindei (gruppo misto di opposizione) riguardo all’idea di un possibile trasferimento dall’attuale sito, Baldini ha osservato: "Dove è oggi risponde a tutti i requisiti di massima sicurezza per siti simili. Spostarlo, oltre ad essere diseconomico, libererebbe l’area a speculazione edilizia (come previsto dal Prg). Per andare dove? A consumare suolo altrove?". A quest’analisi hanno convenuto in molti presenti in sala. Il gas arriverà all’impianto, verrà purificato, verrà liquefatto grazie all’azoto liquido che ne abbatterà la temperatura a - 180 gradi e venduto tramite “criocisterne“ (autocisterne refrigerate). La movimentazione massima giornaliera sarà di 400 tonnellate al giorno di gnl.