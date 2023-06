Fragilità finanziaria Scenari a confronto

Si è aperto ieri mattina, con il saluto del Magnifico Rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, il convegno internazionale Financial Fragility and Financial Education of Households and firms, organizzato dal Dipartimento di Economia, Società, Politica all’interno del progetto Consumers and firms: the effects of the pandemic on financial fragility and over-indebtedness coordinato dalla prof Germana Giombini.

Le somme si tireranno con una tavola rotonda aperta al pubblico oggi pomeriggio, alle 15,45, nell’Aula Magna del Rettorato in Via Saffi 2. Il dibattito “Politiche e strumenti per combattere la fragilità finanziaria di famiglie ed imprese“, avrà due giri di interventi. Il primo su “Fragilità finanziaria di famiglie e imprese post covid“ avrà per coordinatore Giuseppe Travaglini, dell’Università di Urbino e diversi esperti del settore. Tra questi Alfredo Bardozzetti, divisione Aret di Banca d’Italia, Alessandro Berti, UniUrb; Stefano Monferrà, Università Cattolica del Sacro Cuore; Roberto Anedda, Nomisma e Gianfranco Dote, Esdebitami, Ali Fitzell, Mavs Irlanda e Camilla Mazzoli, Università Politecnica delle Marche. A seguire Paolo Benedetti, direttore Generale di Banca di Pesaro, Marina Argalìa, Museo del Risparmio Intesa Sanpaolo, Dieter Korczak, Presidente di Ecdn - European Consumer Debt Network, Francesco Gaetano, DG Justice - Commissione Europea e Riccardo De Bonis, Servizio di Educazione Finanziaria, Banca d’Italia.