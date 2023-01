Frana a Mazzaferro, muro crollato Acquedotto e internet fuori uso

Frana ieri sera sulla 73bis, a circa 500 metri dall’incrocio per Mazzaferro, in direzione del quartiere. Un muro ha collassato sulla intera sede della carreggiata, bloccando di fatto la circolazione. La causa, come appurato quasi subito, è stato il fatto che c’era una falla nel tubo dell’acquedotto. Così il muro di contenimento che si trova in quel punto ha collassato, anche considerando che il terreno era imbevuto delle fitte precipitazioni degli ultimi giorni.

Sono arrivati subito sul posto la ditta di movimento terra, una squadra dei pompieri di Urbino per illuminare i lavori della ditta stessa, e gli operai di Marche Multiservizi per sanare la falla. In serata nella strada è stata comunque ripristinata la circolazione.

"Si sono scollegati cavi elettrici, acquedotto e fibra. Il danno è grave; abbiamo ripristinato la viabilità, ma ci sono interventi da fare", commenta il sindaco Maurizio Gambini che è andato sul posto. Il problema che si presenta ora è di non poco conto sia per l’aspetto viario che dei collegamenti. Nel quartiere di Mazzaferro vivono centinaia di persone e il traffico di auto e pedoni generato verso il centro è notevole in alcuni orari. Di non poco conto l’aspetto del blocco di internet; le linee legate alla fibra ieri erano fuori uso, con disagi più che comprensibili. Non ultimo, l’acqua non viene erogata per il danno e al momento ci sono autobotti messe a disposizione da Marche Multiservizi.