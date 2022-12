Frana a Pianello, si riaprirà la strada

L’isolamento della zona di Pietralunga e Pianello è destinato ad abbreviarsi perché ieri la Provincia ha annunciato che i lavori di ripristino procedono. Al momento la Provinciale 29 Pietralunga rimane chiusa al traffico, però il Servizio viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino fa sapere che "si stanno completando le operazioni di messa in sicurezza della parete sovrastante e lunedì 2 gennaio partiranno le operazioni di posa dei muri e di rimozione del materiale finalizzate alla riapertura della strada entro i primi giorni della prossima settimana, con transito ad una sola corsia fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della parete".

Il crollo avvenuto lo scorso 16 dicembre stava per provocare una tragedia, come ha raccontato dalle nostre colonne una testimone oculare. "Stavo andando al lavoro in auto, quando ho visto rotolare davanti a me grossi massi. Ho rischiato di morire", ha raccontato Stefania Simoncelli, bancaria, in riferimento al suo viaggio fatto per andare a lavorare poco dopo le 7,45 del mattino. "Come ogni mattina mi stavo recando al lavoro nella sede di Banca Intesa per raggiungere Cagli dalla mia residenza di Serravalle di Cagli. Verso le 7,45 passato da poco l’abitato di Pianello scendevo lungo la Provinciale e al momento di completare il percorso dell’unico rettilineo che vi è nell’intero tratto, in semicurva e località Romita mi sono spaventata vedendo rotolare dei sassi sulla carreggiata. Poi, dopo aver bloccato la macchina, concitata e con molta fretta ho innescato la retromarcia: mentre guardando anche la frana, vedevo scendere ancora grossi massi che rotolavano con il timore che altri grossi massi si staccassero dalla cima ed arrivare sopra la mia macchina. Sono stati momenti di terrore".