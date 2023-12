Frana risolta, riaperta via Molini. Villa Betti non è più divisa a metà

"Un’arteria importante della viabilità, che collegherà meglio Villa Betti alle attività industriali della zona e con Pesaro": sono le parole di Claudio Bonazzoli, presidente del Municipio di Monteciccardo, che così commenta la riapertura di via Molini, danneggiata durante l’alluvione che ha colpito la città durante lo scorso maggio. "Questo per noi era un intervento necessario – continua Bonazzoli –, dovevamo, assieme al Comune di Pesaro, andare incontro ai cittadini, ridando loro una corretta viabilità per potersimuovere in piena sicurezza. Villa Betti, a causa di questo danno, era come spaccata a metà e molti cittadini dovevano allungare il loro percorso per poter raggiungere l’Arzilla, il centro di Pesaro o le attività commerciali. Avevamo promesso che avremmo riaperto questa strada prima di Natale e, in pochi mesi e a meno di una settimana dalle festività, ce l’abbiamo fatta".

L’intervento ha visto il completo rifacimento del manto stradale grazie a impalcature, in quanto la strada si affaccia su un dirupo. Inoltre, la collaborazione con la ditta Palazzi ha visto il completamento di questi lavori: "Un lavoro importante, che nasce da un problema che si è verificato nella prima metà del 2023 e che poi si è aggravato con l’alluvione – ha spiegato Riccardo Pozzi, assessore al fare –. Il progetto, in toto, è costato 185 mila euro, che ha previsto la ricostruzione di una parte di strada per circa 25 metri, che di fatto collegano una parte importante del quartiere. Sembra, inoltre, che per i lavori relativi a questa strada ci sia stato un riconoscimento collegato alle risorse stanziate per i danni causati dall’alluvione. Vorrà dire che avremo delle risorse, quando arriveranno, da recuperare in merito all’intervento realizzato".

Alessio Zaffini