Frana sulla Statale: ancora incerta la data della completa riapertura

Quale aggiornamento è possibile avere sui lavori di ripristino per la frana causata dal maltempo del 19 ottobre 2024 lungo la statale 16, ad oggi a senso unico alternato? All’interrogazione dei consiglieri Bartolomei, Dallasta e Marinucci ha risposto l’assessore Della Dora: "Si precisa che le valutazioni tecniche non riguardano il ponte che non è stato interessato dalla frana. La statale era ben protetta dalle reti paramassi che hanno svolto regolarmente la loro funzione di protezione, assorbendo il peso della frana. Le reti, in alcuni punti, si sono deformate in modo irreparabile e l’amministrazione è già intervenuta in parte per la sistemazione. È stato rimosso il materiale riversato; sono stati messi dei new jersey in calcestruzzo, in attesa di soluzioni al vaglio tecnici. Complessivamente per la messa in sicurezza e riapertura della Statale 16 l’amministrazione ha attinto 100mila euro dal fondo di riserva".