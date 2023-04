Pesaro: s’allarga la frana di via Molini a Villa Betti

Pesaro 22 aprile 2023 – Sono tornati i vigili del fuoco in via Molini, vicino a Villa Betti, dove la strada era già smottata per 25 metri nell’autunno scorso a causa delle forti piogge. Oggi la frana si è ulteriormente allargata e va dal civico 73 al 77. La strada è ovviamente interdetta al traffico ma fino ad ora non è stata presa alcuna decisione per ripristinarla.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti sul posto anche agenti della polizia locale e tecnici del comune di Pesaro per la verifica della situazione.

Occorre trovare soldi e fare un progetto per ripristinare la strada ma i danni sono ingenti e non appare così semplice provvedere nella sistemazione.