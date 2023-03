Franca Mercantini Il dramma dietro la commedia "Così ho sconfitto la violenza"

Franca Mercantini, autrice di commedie in vernacolo, ama il colore giallo e le mimose. Ma non è per questo che oggi, Festa delle donne – alle 11,30 nella sala del Consiglio comunale – riceverà un abbraccio ideale, in segno di rispetto e stima, dalla città, grazie ad un riconoscimento che le verrà consegnato dalla consigliera regionale Micaela Vitri e dall’assessore Camilla Murgia. Chi ha visto il suo ultimo spettacolo ha riso e pianto, come sempre è accaduto per le 28 commedie da lei portate in scena, ma ha anche scoperto quanto dietro una grande donna, spesso si nasconda un inferno. Perché? Mercantini, prima di diventare l’autrice, la regista e l’attrice tra le più amate dai pesaresi, ha vissuto 30 anni con un marito violento. Nel libro autobiografico “L’altalena della vita“ racconta che il suo inferno è durato tanto. Perché aspettare così a lungo prima di ribellarsi? "Per amore dei miei figli. Per il desiderio di avere una famiglia come ho sempre sognato potesse essere visto che io sono rimasta orfana del mio babbo a 16 anni. E poi perché negli anni ’60 non si poteva esternare alcun problema: la donna non aveva protezione e c’era molta ignoranza. Quando accadeva qualcosa in...