Franca Rame nel racconto di tre attrici

di Beatrice Terenzi

Questa sera alle 21 al Teatro Rossini, nell’ambito del cartellone del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica Gad, andrà in scena "Pensando Franca", uno spettacolo, curato da Mattea Fo, che racconta l’attrice Franca Rame nel decennale della sua scomparsa attraverso alcuni dei testi più significativi del suo teatro al femminile. In scena sono presentati monologhi tratti da "Tutta casa letto e chiesa"; "Sesso? Grazie, tanto per gradire"; "Mistero Buffo" e "Il diario di Eva", interpretati da Valentina Lodovini, Lucia Vasini e Marina De Juli, attrici molto legate al teatro di Franca Rame e Dario Fo.

Valentina Lodovini, attrice che sfugge alle etichette e coniuga cinema, teatro e fiction di grande successo, dal 2019 porta in scena "Tutta casa, letto e chiesa" di Franca Rame e Dario Fo. Lucia Vasini, attrice di cinema e teatro, ha lavorato con Dario Fo e Franca Rame, Gabriele Salvatores, Cesare Lievi, Enzo Iacchetti, Paolo Rossi e Giampiero Solari, e, in Tv, con Paolo Rossi. Marina de Juli, attrice, drammaturga e regista, lavora dai primi anni 90 nella Compagnia Teatrale Fo Rame, partecipando alle tournée di "Parliamo di donne", "Settimo: ruba un po’ meno", "Tutta casa, letto e chiesa".

Lo spettacolo, presentato in prima nazionale il 18 maggio scorso al Teatro Carcano di Milano, fa parte della rassegna di eventi "Un anno per Franca Rame", promossa dalla Fondazione Dario Fo e Franca Rame per i 10 anni dalla scomparsa di Franca, che ricorre il 29 maggio 2023. L’evento nasce all’interno del ricco programma del convegno internazionale "Franca Rame, non solo attrice", organizzato dall’Università di Verona (Dipartimento Culture e Civiltà), dall’Università Cattolica di Milano (Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo) e dalla Fondazione Fo Rame. Nell’ambito della collaborazione tra Fondazione Fo Rame e Associazione "Amici della Prosa", Jacopo Fo presiederà la giuria della 5a edizione del Premio "Antonio Conti".

Domenica alle 11, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, lo stesso Jacopo Fo introdurrà la cerimonia di premiazione dei vincitori con un intervento nel quale ricorderà la figura di Franca Rame, indimenticabile attrice e attivista. Il concorso del 76° Festival nazionale d’Arte Drammatica Gad si aprirà giovedì alle 21 con "La Calandria" della Compagnia Al Castello di Foligno. Info. www.festivalgadpesaro.it