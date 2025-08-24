Franca Rossi e le dimissioni: "C’era il patto con Petrucci. Poi lui ha scelto Acquaroli"

Nel pieno della polemica sul futuro dell’Rsa ‘Bricciotti’ si inserisce la voce di Franca Rossi, che ha ricoperto il ruolo di assessora con delega alla Salute a Mombaroccio fino a marzo. Poi le dimissioni, ufficialmente per motivi personali. Alla base del suo addio alla giunta guidata dal sindaco Emanuele Petrucci, anche coordinatore provinciale di Base popolare, non mancano però i motivi politici. A partire dal sostegno al candidato del centrodestra Francesco Acquaroli alle prossime elezioni regionali del 28 e 29 settembre di Base popolare, il partito che ha tra i suoi fondatori l’ex presidente delle Marche Gianmario Spacca, e che ha portato all’accordo per la candidatura di alcuni esponenti del partito, fra cui anche il sindaco di Mombaroccio, nelle liste di FI.

Lei è entrata in giunta nel 2023 con nomina per competenza tecnica. Incarico confermato dal sindaco Petrucci anche dopo le elezioni del 2024. Cosa è cambiato dall’inizio del suo impegno in politica?

"Col sindaco avevo fatto un accordo chiaro. Entravo in giunta a patto che le politiche dell’amministrazione avessero un orientamento di sinistra. Come ex tecnico e dirigente della sanità sostengo che la salute non sia né di destra né di sinistra, ma il modo in cui la sanità viene organizzata è molto diverso in base ai due schieramenti. Pertanto nei primi anni col sindaco abbiamo tenuto posizioni molto critiche nei confronti dell’Ast con un’impostazione di politica sanitaria di sinistra, che il sindaco ha sempre condiviso. Insieme abbiamo sostenuto la necessità di riqualificare l’Rsa ‘Bricciotti’ e di salvare i posti letto, facendo tante proposte che Acquaroli non ha mai rispettato. Fino alla scelta di costruire un’altra struttura".

Perché la realizzazione di nuovo edificio come previsto dalla Regione, secondo lei, non è la soluzione?

"Programmare la costruzione di nuovi edifici un po’ dappertutto, come sta facendo la Regione in mancanza di personale, non risolve le criticità del servizio sanitario. Servirebbe invece mettere risorse per potenziare servizi domiciliari e sanità territoriale. A Mombaroccio abbiamo fatto un’importante esperienza con l’introduzione dell’infermiere di famiglia. Servirebbe anche il funzionamento efficace di organismi decisionali come la Conferenza dei sindaci sulla sanità. Purtroppo, nonostante sia stata avviata dal comune di Pesaro, non viene fatta funzionare. E Petrucci, come vicepresidente dell’Area vasta potrebbe invece avere un ruolo strategico per svolgere le sue attività. Idem per le nomine dei dirigenti".

In che senso?

"Non è ancora stato nominato in maniera stabile un direttore sanitario. Edoardo Berselli lavora con incarichi che vengono rinnovati ogni tre mesi. Tutto questo nuoce alla politica sanitaria. Per questo la voce che parla di sanità da Mombaroccio ora non è più la mia. Avevo fatto anche la tessera di Base popolare, ma visti questi profondi cambiamenti non ho più intenzione di rinnovarla".

Beatrice Grasselli