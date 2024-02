Francesca Benedetti in “Erodiade“

Oggi per il Festival Testori al Teatro Sanzio di Urbino, alle 21, va in scena “Erodiade“ nella interpretazione di Francesca Benedetti, spettacolo a cura di Marco Carniti dal testo di Giovanni Testori, uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento al quale le città di Urbino e Pesaro, in occasione del centenario della sua nascita dedicano il Festival Testori. La scena della parola, per rendere la complessità della sua opera, terreno di gioco di una serie di esperimenti e visioni d’artista.

Francesca Benedetti, urbinate, musa dell’autore milanese, affronta la scrittura testoriana facendosi carne e sangue.