Francesca Benedetti: "Sono pronta a lasciare le scene"

Francesca Benedetti, attrice urbinate classe 1935, lascia le scene e lo fa con un ultimo spettacolo, l’Erodiade di Giovanni Testori, in due serate, oggi e domani al Vascello di Roma, dirette da Marco Carniti. Un passato tra teatro, televisione, radio e cinema a fianco di nomi come Luca Ronconi, Giancarlo Sepe, Marco Bellocchio, Andrea De Rosa e nel palmares anche il premio Flaiano alla carriera nel 2024.

"In realtà dovevo fare la scrittrice, ero particolarmente dotata – racconta Benedetti –. Venivo da una famiglia borghese nella mia adorata Urbino. Non conoscevo nulla della vita. Mia madre non sapeva chi fossero i gay, io, a sedici anni, neanche come nascessero i bambini. Ma volevo sapere cosa succedeva fuori, nel mondo".

"Tre sono stati i momenti memorabili – ricorda –. Il temporale di Strindberg che feci con Giorgio Strehler nel 1980: lui era il genio assoluto trasformato in umanità. Poi la creazione delle Orestiadi di Gibellina con Emilio Isgrò e Ludovico Corrao nel 1981, quando portammo il teatro al Baglio Di Stefano e al cretto di Burri, sui luoghi del terremoto del Belice. Ma Testori è il più importante di tutti. È stato un avvenimento quando mettemmo in scena la Trilogia degli Scarrozzanti, con l’Ambleto, il Macbetto, che scrisse per me, e l’Edipus da Sofocle. Quei titoli hanno segnato dei limiti nuovi e un nuovo percorso del teatro italiano. Testori è stato il grande salto della drammaturgia e del modo di guardare il teatro. Una cosa epocale di cui pochi riconoscono l’enorme valore. Nella sua casa ci sono le nostre foto, davanti ai suoi quadri, tremendi e pietosi, come era lui. E come è questa Erodiade che porto in scena. Con Carniti abbiamo scelto di inserire anche brani di precedenti stesure del Mito eterno scritte in dialetto".

Ma davvero questo spettacolo sarà il suo saluto alle scene?

"A maggio andrò a Borgio Verezzi, dove mi daranno un premio. Poi, la verità è che sono stanca. Certo, se mi propongono qualcosa di molto efferato, violento, bello... Perché io sono così, le mammole non le voglio".

a. a.