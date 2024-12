Francesca Brancati prima presidente donna della Ciclo Ducale di Urbino

Un nuovo corso si apre per la Ciclo Ducale, segnando anche una novità assoluta per l’associazione, che per la prima volta sarà guidata da una donna: è Francesca Brancati, 45enne, che lavora per l’Arcidiocesi, eletta nei giorni scorsi presidente della società ciclistica urbinate. Brancati succede a Gian Franco Fedrigucci, il quale si era dimesso dopo essere entrato nella Giunta comunale.

"Dal mio tesseramento alla presidenza è stato un percorso rapido – spiega –. Rispetto agli altri componenti del Consiglio direttivo sono molto più “giovane“, ciclisticamente parlando, avendo cominciato a praticare sport di un certo impegno solo dopo le gravidanze, partendo con il podismo nel gruppo Avis Aido. Mi sono unita alla Ciclo Ducale nel 2019, entrando in Consiglio direttivo nel 2021, per poi diventare vicepresidente lo scorso anno. Infine, mi è stato chiesto di farmi avanti per la presidenza e sono stata propositiva perché credo molto in questa realtà".

Brancati è la sesta presidente e la sua elezione cade in una data importante per la Ciclo Ducale, che quest’anno ha festeggiato i 25 anni. Accanto alle numerose pedalate e uscite di gruppo, anche nel 2025 l’associazione organizzerà diversi eventi e Brancati anticipa delle novità: "Innanzitutto la Raffaello Gravel tornerà a settembre e in parte sarà modificata. Poi aggiungeremo un’iniziativa a giugno, una grande pedalata che coinvolgerà tutta Urbino e magari anche le città vicine, per la Giornata mondiale della bicicletta. Probabilmente la anticiperemo dal 3 all’1 giugno, sfruttando la Festa del patrono, così da includere più persone possibile per far conoscere le potenzialità della bici come mezzo ecologico, alternativo e aggregativo. Altro obiettivo sarà alimentare ulteriormente lo spirito d’aggregazione all’interno della Ciclo Ducale, già molto vivo, rendendo la nuova sede sociale sempre più un punto di riferimento".

Rinviato, tuttavia, il ritorno della Straducale: "Purtroppo, a livello nazionale c’è stata una grande riduzione delle gare granfondo – spiega la presidente –. Miravamo a tenerla viva, ma c’erano problemi amministrativi, burocratici, di sicurezza delle strade e di mancanza di risorse umane sufficienti a gestire una corsa che vedeva circa 1000 partecipanti. Nel 2025 sarà ancora in pausa, ma puntiamo a riprenderla presto".

Attualmente sono circa 60 i tesserati della Ciclo Ducale, numero stabile da qualche anno, tuttavia Brancati è oggi l’unica donna del gruppo: "Il ciclismo femminile ha avuto una crescita incredibile a livello nazionale – commenta –. A Urbino, però, ancora i tesseramenti nelle società sportive non hanno preso molto piede, anche se ci sono diverse donne che pedalano. Da un po’ di anni sto spingendo per cercare ‘colleghe’: l’invito è a unirsi a noi senza paura, tutte siamo partite da zero".