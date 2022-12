Francesca Ercolini funerali, venerdì l’ultimo saluto alla giudice

Francesca Ercolini, aveva 51 anni

Pesaro, 29 dicembre 2022 – Un addio per pochi intimi, discreto e riservato come era lei. Saranno celebrati in forma privata, domani alle ore 9, nell’Abbadia di San Tommaso a Montelabbate, i funerali del giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, ma residente a Pesaro da anni, presidente della sezione civile al tribunale di Ancona.

Il corpo senza vita del magistrato è stato rinvenuto lunedì mattina nella sua casa nella zona mare, poco prima di mezzogiorno, dal marito, l’avvocato Lorenzo Ruggeri, e dal figlio adolescente.

Il decesso era avvenuto da non più di mezz’ora, secondo le prime ricostruzioni, se si tiene conto che l’ultimo collegamento whatsapp sul telefono dell’Ercolini risale alle 11.02. Ieri intanto si è svolta l’autopsia ordinata dalla procua che sul caso ha aperto un fascicolo di indagine.

Sono stati prelevati anche liquidi e altri materiali biologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze o farmaci. L’esito degli esami però non è stato reso noto.

La morte della giudice Ercolini ha profondamente colpito i colleghi e i tanti che la conoscevano. Mai un eccesso verbale durante le udienze tantomeno una mancanza di rispetto verso chiunque bussasse alla sua porta di magistrato del tribunale civile di Ancona ma ancor prima in servizio a Fano e a Pesaro.

Proprio nei giorni precedenti al Natale, la Ercolini era tornata a salutare i colleghi per lo scambio di auguri nel suo ufficio ad Ancona benché, quel giorno, fosse in ferie. Poi il Natale in famiglia, tutto come di consueto, fino alla mattina del 26, quando il suo cuore ha smesso di battere per sempre.