Pesaro, 4 aprile 2018 - Nel giorno di Pasquetta una troupe della Rai arriva in città e suona il campanello di un civico di via Baracca. Stanno cercando la signora Francesca Faedi, pesarese quarantenne, due figli, Joshua di tre anni e Zac di due mesi - proprio così - per la nascita del quale lei si trova in congedo per maternità. Signora Faedi, cosa volevano da lei quelli della Rai? «Mi dovevano collegare in diretta con lo studio della trasmissione televisiva Unomattina dove si trovava il mio collega Aldo Bonomo». Roba di duetti musicali o altro del genere?

Si direbbe proprio di no. Perché la signora Faedi è in realta e in effetti la dottoressa Francesca Faedi, astrofisica dell’Osservatorio di Catania, così come il suo collega lo è dell’Osservatorio di Torino. Il fatto è che la pesarese dottoressa Faedi e il suo suo collega torinese, sono gli unici due scienziati e ricercatori italiani che fanno parte di un team internazionale ad aver partecipato alla scoperta di un nuovo pianeta, detto cripticamente K2-229b, di dimensioni simili alla nostra terra. Il tutto ufficialmente sancito da un articolo anche del quale la dottoressa pesarese è coautrice e appena pubblicato sulla importante rivista internazionale «Nature Astronomy».

In sostanza siamo di fronte a tipico esemplare puro di “cervello in fuga” del tutto nostrano e tornato per la prima volta a lavorare in patria. «Dopo il liceo scientifico a Pesaro mi sono laureata a Tor Vergata, a Roma, in fisica, la mia passione fin da piccola assieme ad astronomia – dice Faedi – e sono partita subito per un master a Tolosa, di master internazionali ne ho due in astrofisica». E con tutta questa scienza che ha fatto? «Sono stata undici anni a Leicester e a Belfast, fra Inghilterra e Irlanda del Nord fruendo di borse di studio ‘Marie Curie’ dell’Unione Europea». Fino a che? «Fino a che nel marzo 2017 sarei rimasta senza lavoro se la ricercatrice Isabella Pagano non avesse bandito un posto per titoli di ‘assegnista’ all’Osservatorio di Catania». Dove, per passare il tempo, è entrata nel gruppo degli scopritori di pianeti, stando però in piedi su uno sgabello non proprio solido, perché, aggiunge, «sono precaria, anzi precarissima, il contratto di Catania può durare al massimo un anno più uno e poi si vedrà».

Dopo aver trovato per la prima volta lavoro in Italia non sa che succederà. Tornerà in Inghilterra? «Non è detta che sia possibile, i tempi sono diversi». Vuol forse dire che la sua carriera di ricercatrice di altri mondi è in pericolo? «Non è detto che non sia proprio così – conferma la dottoressa – fra l’altro ho anche due figli, mi dispiacerebbe tanto, ma potrebbe anche capitarmi di dover ripiegare su qualcosa d’altro». Il suo compagno Riccardo, che assieme a lei divide il merito o la colpa di aver dato i nomi di Joshua e Zac ai loro due figli, gestisce un ristorante a Mombaroccio. Dottoressa, non è che nel suo futuro può esserci anche la gestione di un bel ristorante di famiglia? «Non è da scartare del tutto. D’altronde le posso dire che quando sostenni l’esame di terza media ottenni una votazione piuttosto bassa, tanto che la mia insegnante mi consigliò di intraprendere studi superiori di natura professionale».