Francesca Frenquellucci:: "Campagna elettorale feroce. In giro c’è molta rabbia"

Elettori marcati a uomo; visite porta a porta; ombrellone dopo ombrellone; messaggi social a raffica: la campagna elettorale per convincere i pesaresi ad andare a votare, se Dio vuole, è finita. A tirare un sospiro di sollievo è anche Francesca Frenquellucci, candidata alle regionali con il M5S, assessore della giunta Biancani, protagonista da febbraio 2020 con Matteo Ricci del laboratorio Pesaro, la pionieristica alleanza tra Pd e pentastellati.

Frenquellucci, come è andata?

"Rispetto alle precedenti è stata una campagna elettorale feroce".

Feroce, addirittura…

"Sì all’inizio, sì. Soprattutto sui social ci sono state offese gratuite, insulti e accuse infondate. Di tornate ne ho fatte quattro e mai ho notato questa aggressività". Un’ostilità legata alla diffidenza da parte di molti attivisti M5s verso il campo largo?

"No, anche se all’inizio è stato difficile armonizzare la varie posizioni. Però la sintesi è stata raggiunta nel programma di coalizione".

Perché allora "feroce"?

"In giro c’è molta rabbia per le condizioni economiche difficili. Ci sono cittadini che tra carovita e caro bollette, non arrivano alla fine del mese: in generale ci siamo mossi in un clima di esasperazione, acuito anche dagli scenari di guerra proiettati nella nostra quotidianità dai mass media. Vedere il sacrificio di tanti bambini è devastante: abbiamo bisogno di pace e non di investire le risorse in armamenti. Come politica sento più forte la responsabilità di orientare, nel mio piccolo, scelte necessarie per il bene comune".

Tipo?

"Il salario minimo a 9 euro l’ora per ridare dignità al lavoro".

Chi ha incontrato soprattutto?

"Piccole imprese; terziario; artigiani e il mondo della ristorazione".

Quali bisogni le hanno espresso?

"In massima parte hanno chiesto semplificazione dei processi burocratici che per le aziende sono costi".

Quali soluzioni ha proposto?

"Attraverso l’informatica penserei a piattaforme digitali utili a ridurre i tempi. Andrebbe poi snellita la legge regionale che regolamenta la tassa sul suolo pubblico. Per abbassare il costo del lavoro e del caro energia proporrei bandi diretti anche agli artigiani. Insieme alla ristorazione e agli ambulanti si tratta di attività strategiche per l’attrattiva dei centri storici".

