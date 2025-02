Francesca Perrotta. L’emancipazione è una musica dolce

di Solidea Vitali Rosati

Un aspetto positivo della comunicazione dei social è che ci obbliga ad essere sintetici. Sul profilo social dell’Orchestra Olimpia, oltre ad una luminosa fotografia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è in breve riportata la missione etica della formazione: "L’ Orchestra Sinfonica Olimpia – è scritto – nasce nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta. Costituita interamente da donne, attraverso le sue iniziative musicali intende promuovere la parità di genere e i diritti umani". Basterebbe sottolineare l’impegno di Perrotta nel promuovere la professionalità di genere, per capire perché la direttrice d’orchestra è candidata a cittadino dell’anno. Tanto è importante il messaggio che il primo a volerlo rilanciare è stato proprio il presidente della Repubblica che ha invitato Perrotta a dirigere uno dei concerti del Quirinale trasmessi in diretta su Radio3 Rai ed Euroradio.

Che cosa ha provato?

"Una emozione profonda e il desiderio di continuare questo importante percorso di emancipazione culturale, rivolta a tutta la nostra ampia comunità"

Lei è impegnata nel Comitato dei genitori lavoratori: oltre alla parità di genere, le pari opportunità per le mamme lavoratrici. A che punto è la nostra comunità?

"Vivo sulla mia pelle la necessità di sensibilizzare la comunità verso la necessità di un maggiore supporto alla donna, di un’evoluzione del ruolo dell’uomo, per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Questo non significa maggiore carico familiare sui nonni o sul babysitteraggio, ma un impegno pubblico ad un cambiamento di mentalità sociale. Donne inoccupate creano uno squilibrio, per se stesse e per la società".

Due iniziative che mostrano la determinazione con la quale state portando avanti l’obiettivo dichiarato...

"Il progetto ’Music for freedom’ è stato quello sicuramente più significativo: il sostegno agli studi delle musiciste afghane dell’unica orchestra femminile, Zohra, di uno stato islamico, avviato con iniziative benefiche. Per il futuro abbiamo in programma molte iniziative, tra cui la seconda edizione del podcast DiClassica, che racconta di figure femminili poco note nel mondo della musica classica, e ancora residenze artistiche che possano accogliere grandi professioniste internazionali".

"Il faut voyager loin en aimant sa maison". Bisogna viaggiare lontano amando la propria casa. Cosa la lega al poeta e drammaturgo Apollinaire?

"Mi identifico in questa celebre frase di Apollinaire. Ritengo il viaggio un’occasione di trasformazione, casa è Pesaro, e i tanti luoghi in cui abitano i miei affetti, familiari e amicali".