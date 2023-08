Francesca si fa onore a Riccione

C’è anche una fanese tra le reginette che si sono fatte onore a Riccione, nell’ambito del Summer tour 2023 de "La Bella d’italia" Marche e Romagna. Il concorso di bellezza ha fatto tappa alla spiaggia 122 di Riccione presso l’hotel Kent. Quattro le ragazze che hanno ottenuto la fascia, pass per la finale regionale e precisamente Camilla Zanchetta, 21 anni di Falconara Marittima ha vinto la tappa conquistandosi il titolo di Bella d’Italia; Manila Violini, 16 anni di Agugliano, Ragazza Prima Pagina; Martina Santicchia, 15 anni di Monsano Ragazza Moda Mare e, per l’appunto, Francesca Cecchini, 16 anni di Fano, Ragazza Viso Tv (seconda in foto da sinistra). Le finaliste regionali sono state protagoniste di uno shooting Yamaha in hotel e in piscina ammirate dai numerosi turisti e curiosi. Alla selezione hanno partecipato 16 ragazze delle Marche e della provincia di Rimini. In giuria il direttore dell’Hotel Massimo Ermedi; il titolare della spiaggia 122 Alessandro Nicolini, Anna Stolfa dello staff Pinkeventi, nonchè il responsabile vendite D6G Motorsport.