La nuova laurea di Francesco a Urbino dopo il cambio di genere: “Finalmente potrò appederla”

Urbino, venerdì 17 maggio 2024 – Dopo essere stata la prima a creare le 'carriere alias' per studenti e studentesse in corso di transizione di sesso, nel 2014, ora l'Università di Urbino è diventata anche la prima a consegnare pubblicamente un diploma di laurea con nome rettificato a un proprio iscritto che tale percorso l'ha concluso. A riceverlo, Francesco Cicconetti, 26enne, ragazzo trans riminese, divulgatore e influencer in materia LGBTQIA+, tornato nell'Ateneo sei anni dopo la laurea. Al tempo, per lo Stato era ancora Francesca, ma oggi, di fronte a decine di studenti, il rettore Giorgio Calcagnini e il prorettore alla Didattica, Giovanni Boccia Artieri, gli hanno consegnato il nuovo diploma con scritto Francesco, ed è stata anche l'occasione per dialogare del suo libro 'Scheletro Femmina' (Mondadori, 2022).

“Abbiamo istituito un prorettorato alla Sostenibilità e alla Valorizzazione delle differenze perché avevamo in mente di considerare la sostenibilità, solitamente tesa all'ambiente, come caratteristica di una comunità che cresce, mentre riteniamo che le differenze siano un valore – ha detto Calcagnini –. La nostra è una comunità accademica aperta e questo permette, a chi ha diversi tipi di difficoltà, di trovare l'ambiente giusto per realizzare le proprie aspettative. Se stiamo riuscendo in quest'obiettivo lo dobbiamo alla professoressa Elena Viganò, prorettrice in tale filone, e al personale tecnico-amministrativo”.

Al momento di sedersi per la prima volta dal lato della cattedra che spetta ai docenti, in quell'Aula magna di Palazzo Battiferri in cui era stato solo per seguire le lezioni, Cicconetti si dice emozionato: “Sono senza parole, è stranissimo stare da questa parte: grazie di essere qua”. Poi, però, una rapida battuta scioglie il ghiaccio, e la cerimonia, anche quella una prima volta, ma a livello nazionale, può cominciare. “Finalmente potrò appendere il mio diploma di laurea, perché l'altro – quello con scritto Francesca Cicconetti – è rimasto nel tubo”.

Durante un racconto-dibattito durato un'ora, vissuto assieme alle decine di studenti accorsi per ascoltarlo e fargli domande, il ragazzo trans ha toccato vari punti della propria esperienza: dagli anni “turbolenti ma molto emozionanti” dell'università alle difficoltà di sentirsi chiamare Francesca agli appelli d'esame, quando già il suo viso era molto androgino, dai cambiamenti in corso nella percezione delle persone trans, in Italia, alle difficoltà di fare coming out, “un atto di fiducia e un enorme rischio, sapendo che non per forza saremo accettati o capiti ancora”. Atto a cui, però, è seguita una piena comprensione della sua famiglia: “L'ho sempre avuta accanto e questo è il mio privilegio più grande. Oggi posso fare divulgazione perché alle spalle ho questa rete fortissima, che mi fa sentire più sicuro”. Secondo Boccia Artieri, con la cerimonia di consegna del nuovo diploma “saniamo una ferita. Lo facciamo nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, istituita il 17 maggio 1989, giorno in cui l'Organizzazione mondiale della Sanità ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali, perché ci sono ancora persone che credono di poter affermare i propri diritti calpestando quelli degli altri”.