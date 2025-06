Francesco, santo e poeta va in scena al Rossini

Settimana densa di appuntamenti con TeatrinFesta. Cinque giullari per Francesco è il titolo della prima edizione che si svolge fino all’8 giugno, curata da Davide Rondoni, in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, con Amat, Fmc Fondazione Marche Cultura e Form in collaborazione con i Comuni di Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Pesaro, Recanati. Francesco, santo e poeta contro i luoghi comuni, viene raccontato il 5 giugno al Teatro Rossini di Pesaro in Francesco e i lupi dal poeta Davide Rondoni con Mia Canestrini dando vita a un dialogo vivace, a volte scherzoso, mentre il poeta ripercorre alcuni degli elementi fondamentali della vita e della figura di Francesco, raccontati poeticamente e facendo ricorso non solo al Cantico delle creature, ma anche a testi e filastrocche dedicate a Francesco da tanti autori. Rebecca Mazzola danza sulle coreografie di Ornella Sberna, l’ideazione e la regia è di Raffaele Latagliata e Beatrice Cino.

Ad attendere il pubblico il 6 giugno al Teatro dell’Aquila di Fermo è Paolo Cevoli, con un vero e proprio one man show all’insegna dell’improvvisazione con battute ’a raffica’ all’insegna della comicità intelligente che da sempre contraddistingue tutti i suoi spettacoli di grandissimo successo. Il Teatro Persiani di Recanati il 7 giugno accoglie Ippolita Baldini, conosciuta dal grande pubblico nel ruolo di Dodi nel film di Luca Miniero, Benvenuti al Nord.