Franco Angelotti, premio speciale con il suo “Voleva volare da sola“

Al "Musam", Museo Storico Aeronautica Militare di Vigna di Valle, si è svolta la cerimonia per la premiazione dei vincitori dell’XI edizione del premio letterario "Racconti tra le nuvole", unico premio italiano che promuove la cultura aeronautica attraverso la narrativa. Il racconto "Voleva volare da sola" (già in carico alla casa editrice Cartabianca) dell’esordiente scrittore pesarese Franco Angelotti, si è classificato settimo tra i venti finalisti che sono stati selezionati per la pubblicazione nell’antologia del concorso. Il libro della XI edizione, contenente i venti racconti, pubblicato da Logisma Editore, è già disponibile sul sito dell’editore e nei maggiori canali librari. Al racconto di Franco Angelotti è stato inoltre assegnato il premio speciale offerto da "VR Medical", uno dei principali organizzatori del concorso, che ha ritenuto il racconto "Voleva volare da sola" il più meritevole indipendentemente dalla classifica generale.

Il risultato ottenuto, alla sua primissima apparizione nel mondo degli scrittori, è di buon auspicio per Il primo libro di Angelotti Franco, di prossima uscita, dove racconta cosa il volo ha significato per lui nei quasi quarant’anni in cui ha mantenuto viva questa passione e il suo brevetto da pilota privato. Dice l’autore: "Il volo non insegna solo a volare ma insegna a vivere. L’esperienza del volo narrata nel libro non vuole essere solo un racconto aeronautico, ma una storia umana, piena di emozioni, insegnamenti, vittorie, sconfitte, dove spesso si evidenzia come il fattore umano diventa protagonista degli eventi, positivi e negativi".