Franco Fiorucci Prorogata la mostra

Prosegue nella vicina Montegridolfo, in Romagna ma dietro l’angolo per chi abita nella nostra provincia, la bella mostra personale di Franco Fiorucci, acquarellista che non ha bisogno di presentazioni, tanto la fama lo precede. Fiorucci ha scelto uno spazio importante e insolito: il Museo della Linea dei Goti, dando così forza all’iniziativa artistica e culturale “L’amore e l’arte muovono il mondo“, organizzata e diretta da Celestino Ceccolini con il coinvolgimento delle Associazioni culturali del luogo e la forte collaborazione dell’Associazione culturale ProArt di Piagge - Terre Roveresche, presieduta da Gabriele Polverari, e dell’Associazione Piattaforma Solidale di Pesaro, presieduta da Massimo Domenicucci.

Gli acquerelli di Franco Fiorucci sono in gran parte inediti e con una forza estetica unica fanno cogliere il senso della natura, centro di tutte le cose.