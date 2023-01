Frane e black-out a Monte Grimano Terme

Frane, strade ostruite da alberi, linee elettriche e telefoniche danneggiate. Il maltempo che ha interessato il centro Italia, a partire da sabato notte, ha colpito duramente il Montefeltro, creando numerosi disagi al confine con la Romagna. L’ultima sorpresa, in negativo, per Monte Grimano Terme è stata una frana staccatasi mercoledì notte tra Monte Tassi e Cavaltrotto, che ha costretto il Comune a chiudere la chiesa in cima al versante e, in accordo con la Provincia, la Strada provinciale 46.

"L’ordinanza vieterà l’accesso anche agli orti e ai giardini delle case che compongono il nucleo abitato a monte, poi ci sarà un intervento di messa in sicurezza in due fasi – spiega il sindaco, Elia Rossi –. La prima, immediata, riguarderà uno sperone della chiesa che si sta staccando ed è a rischio collo, la seconda, più a lungo respiro, ci porterà a installare inclinometri e a effettuare sondaggi per capire se la frana sia limitata all’area o se ci sia un rischio anche per le 20 abitazioni. Al momento, la strada diventa il limite oltre cui non andare. Più o meno dovremmo avere indicazioni dagli inclinometri in tre mesi. Non è invece a rischio Cavaltrotto, a valle".

Raccontando l’emergenza, il sindaco descrive come i problemi, a Monte Grimano Terme, si siano ammassati: "A parte la nevicata di sabato, per cui eravamo attrezzati, domenica mattina due pali sono caduti sulla Sp2 e il traffico da Carpegna alla Riviera, e viceversa, è stato deviato sulla Sp46, passando in paese, portandoci a interrompere la pulitura delle strade comunali in favore delle provinciali. In una sera hanno forato sia il bobcat, sia lo spazzaneve, che il giorno dopo si è rotto, poi è crollato un capanno con degli animali dentro, di cui, purtroppo, solo uno si è salvato. Infine, sul monte è saltato l’impianto elettrico. Il blackout è partito domenica mattina e nel capoluogo la luce è tornata lunedì, in giornata, mentre nelle frazioni principali all’1 di notte. In quelle periferiche solo alle 16 di martedì: si parla di quasi tre giorni al buio".

Mentre descrive la situazione, Rossi viene intercettato da dei tecnici che gli parlano un’altra frana, che ha portato via un pezzo di linea del gas: "La neve caduta era molto pesante e si è sciolta rapidamente, quindi ha impregnato il terreno e ora causa danni – spiega –. Per quanto riguarda l’elettricità, c’è un problema ulteriore: man mano che i dipendenti andavano in pensione, Enel ha cominciato a chiudere i punti di intervento nel territorio. Venti anni fa erano cinque, ora ne è rimasto solo uno, nel comune di Urbino. In zona c’è ancora personale, che può intervenire, ma, se servono dei pezzi, si deve arrivare fino al magazzino di Canavaccio e tornare. Inoltre, le squadre sono state dimezzate: in questi giorni sono intervenuti anche dei tecnici arrivati dal Veneto. Enel ha fatto una scelta scellerata chiudendo i presidi, ma i dipendenti che sono ancora qui sono stati esemplari per impegno. Nell’emergenza, la differenza l’hanno fatta le persone, che posso solo ringraziare. Il problema, però, è sempre lo stesso e, se lo Stato pensa che questi siano territori da salvaguardare e in cui la gente possa vivere, deve investire. Qui il conto va fatto per chilometri quadrati, non per abitanti: anche se il saldo immediato sarà negativo, sul lungo termine diventerà positivo, pure per il sistema città".

Nicola Petricca