Frane e viabilità, la situazione ora migliora

Da Mazzaferro a Torre San Tommaso, da Monte Polo ai limiti del centro storico, le nevicate degli scorsi giorni hanno causato varie frane, su cui ora sono partiti gli interventi di risanamento. I primi due riguardano lo smottamento che ha costretto a chiudere il tratto finale di via dei Morti e quello che ha precluso l’accesso al luogo di lavoro a quattro ditte in località Sasso: "Per quanto riguarda via dei Morti, lunedì mattina gli operai hanno cominciato la rimozione della terra e si sta lavorando al ripristino della viabilità – spiega il sindaco, Maurizio Gambini –. In zona Sasso, tramite un’ordinanza siamo riusciti ad aprire un varco per le ditte, che ora passano da una vecchia strada d’accesso ai capannoni, più in alto rispetto a quella danneggiata dalla neve. L’abbiamo fatto grazie anche alla disponibilità dell’istituto di credito proprietario del terreno in cui essa transita. Inoltre abbiamo realizzato un bypass del tubo, danneggiato dalla frana, per gli scarichi dell’acqua dai tetti dell’area, in modo da farla andare in fogna. Ci sono poi smottamenti importanti nel territorio, in particolare a Monte Polo, dove la strada è interrotta a pochi passi dalla Nazionale. Penso che sia possibile riaprire al carreggiata a senso unico alternato, intanto, per evitare che i cittadini debbano fare un lungo giro passando da Fermignano. A Torre San Tommaso il passaggio non è chiuso, ma anche lì servirà un intervento strutturale. Di tutto ciò ho parlato con l’assessore regionale al Territorio, Stefano Aguzzi: sono operazioni consistenti e costose e stiamo provando a mettere insieme le risorse per intervenire velocemente".

Per quanto riguarda il crollo di parte del muro che affianca la ss 73bis nel tratto che conduce a Mazzaferro e Montesoffio, il servizio idrico e internet sono già stati ripristinati, mentre rimane il problema di riparare il cedimento: "Innanzitutto ci dovrà essere un confronto tra Marche Multiservizi e Anas per capire se la rottura della conduttura dell’acqua sia stata una conseguenza o una concausa del problema – spiega Gambini –. Poi si potrà fare il piano di risistemazione. Lungo quel tratto, però, ci dovrà essere una riqualificazione complessiva della strada, comprendente anche il completamento del marciapiede, tramite il progetto presentato dal Comune con autorizzazione dell’Anas e in fase di appalto. Entro giugno dovrebbero partire i lavori e forse si farà tutto insieme: presto chiamerò la società per un confronto su come si svilupperanno le cose".

Nel frattempo, Anas ha effettuato i sopralluoghi assieme alla ditta Pretelli. La messa in sicurezza del muretto dovrebbe partire la settimana prossima, in una fase successiva si interverrà per risistemare il muro, cosa non facile. Questo perché esso ha 100 anni e non ha i crismi per essere agganciato in maniera semplice a una struttura moderna. La prossima settimana, inoltre, i tecnici Pretelli e il direttore operativo di Anas batteranno la ss 73bis, da Fermignano a Urbino, per effettuare i rilievi su tutte gli smottamenti causati dal maltempo.

Nicola Petricca