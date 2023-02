"Frane, il Comune tiene duro su tutti i fronti"

"Ci sono stati tanti movimenti, più smottamenti che frane, ma il Comune ha risposto rapidamente e sul territorio sono in corso varie indagini geologiche". Lo ha affermato il sindaco Maurizio Gambini, durante il Consiglio comunale di martedì, facendo il punto sulla situazione del territorio urbinate dopo le nevicate di gennaio, in risposta a un’interrogazione di Pd e Viva Urbino.

"Gli ultimi eventi hanno suscitato clamore e preoccupazione, in particolare lo smottamento sotto al torrione di San Bartolo – ha affermato Lorenzo Santi, capogruppo del Pd –. Crediamo serva un piano specifico per determinate zone, soprattutto in merito a cosa bisogna fare per prepararsi, visto che le condizioni climatiche sono sempre più avverse. Cosa ci attende in caso di evento calamitoso? Ci aspettiamo anche prevenzione, non solo contenimento".

Il sindaco ha spiegato che "sulla neve caduta è piovuto subito ed essa ha fatto da spugna, rilasciando acqua anche in salita, per questo tante scarpate sono scivolate. Particolare è stata la frana in zona Sasso, partita ad agosto in un momento di siccità estrema e di cui i tecnici, nonostante le indagini, ancora non sono riusciti a capire il motivo, ma il cui movimento ora pare essersi fermato. Per i torrioni, già in passato erano state fatte indagini per prevedere interventi, ove necessario, e ora finalmente abbiamo emanato il bando di gara per risanare il versante di Santa Chiara. Lo scivolamento a valle del terreno sotto a quello di San Bartolo, anche se importante, secondo i tecnici è stato solo superficiale: lì stiamo programmando un’idrosemina a spessore per ridare una coltre erbosa al suolo. Comunque, sono state messe a bilancio d’urgenza risorse per fare ulteriori indagini geologiche e gli incarichi sono in fase d’assegnazione. Sono molto contento della rapidità con cui gli uffici comunali siano intervenuti, dal ripristino della viabilità in via dei Morti e a Monte Polo, fino al restituire l’accesso alle ditte in zona Sasso. Poi c’è la situazione di Ca’ Vagnino, che monitoriamo da anni: non ci sono ulteriori slittamenti, ma la strada va rimessa a posto. Su essa, la Provincia era già intervenuta e ora c’è un progetto dell’Unione montana in attesa di essere finanziato con fondi nazionali. Infine, è ancora da stabilire la causa della frana di Mazzaferro, ma Anas e la società di gestione dei servizi sono prontamente intervenute. Quando piove così tanto ci sono sempre smottamenti e disagi, però tutti i punti sono stati affrontati con celerità".

Non pienamente soddisfatto della risposta, Santi ha replicato al sindaco sottolineando di non aver ricevuto "indicazioni sulla messa in sicurezza di siti che domani potrebbero diventare pericolosi con altre piogge. Sul torrione, scarpata libera, forse servirebbe un intervento di conservazione. Questo, ci pare di capire, non è nelle azioni programmate, mentre situazioni del genere dovrebbero essere censite e messe a bilancio, in modo da mettere in sicurezza siti come quello, compatibilmente con il paesaggio e con i luoghi su cui intervenire".

Nicola Petricca