Frane, in arrivo due milioni di euro: "Così rafforziamo la sicurezza"

Oltre 2 milioni di euro di finanziamenti per rafforzare la sicurezza del territorio di Tavullia attraverso la sistemazione e il consolidamento di tratti stradali interessati da movimenti franosi. Nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno ha ufficializzato l’elenco dei Comuni beneficiari di contributi, nell’ambito del Pnrr, per opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio.

Sono quattro gli interventi proposti dal Comune di Tavullia che sono stati ammessi ai finanziamenti. "Un riconoscimento per la capacità progettuale del Comune che permetterà all’amministrazione comunale – dice la sindaca Francesca Paolucci – di avviare una serie di azioni strategiche per contrastare il rischio idrogeologico". Nello specifico, si tratta del consolidamento del movimento franoso di un tratto di via Aldo Moro (730mila euro); del consolidamento e della messa in sicurezza del marciapiede e del percorso pedonale in via Donizetti nel capoluogo (700mila euro); del contenimento di un movimento franoso nel settore nord est del territorio comunale in località San Germano (237mila euro); di un ulteriore consolidamento in località Stroppato (312mila euro). Tutti i lavori saranno affidati entro i prossimi tredici mesi e dovranno essere portati a compimento entro il 2026.

"Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per quanto riguarda la manutenzione del territorio e la difesa del suolo – spiega Paolucci –. L’alluvione dello scorso maggio ci ha dimostrato in maniera lampante quanto questo tema debba rappresentare ora più che mai una priorità assoluta per chi amministra e in che modo il rischio idrogeologico vada ad impattare sulla vita dei cittadini, sulla loro possibilità di accedere ai servizi e di percorrere in sicurezza le strade. In questi anni, grazie ai finanziamenti ottenuti e a risorse proprie, la nostra amministrazione ha compiuto investimenti importanti per la risoluzione delle criticità in diverse zone del territorio. Penso al consolidamento delle frane in via XXV Aprile, in Strada per Pozzo, in via San Giovanni ed in Strada San Germano, ma anche alla sistemazione del movimento franoso in via XXVIII Giugno. Importantissimo il lavoro svolto dai nostri uffici, che hanno saputo mettere in campo progetti subito cantierabili. Essere in grado di sfruttare le opportunità – conclude – e intercettare le risorse è fondamentale per un Ente come il nostro".

