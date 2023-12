Fratelli d’Italia a congresso. Baiocchi fa infuriare i Baldelli . Vince e poi chiede di far pace

Il congresso provinciale dei Fratelli d’Italia ha confermato l’ascesa alla presidenza di Pesaro e Urbino del consigliere regionale Nicola Baiocchi. Candidato unico, indicato alla guida del partito provinciale. Una scelta voluta dagli iscritti di Pesaro in netta crescita di tessere e desiderosi di avere un ruolo per il capoluogo. Una scelta che la presenza del presidente regionale Francesco Acquaroli ha "consacrato", evitando per quanto possibile di ravvivare l’urto tra il gruppo di Baiocchi e l’ala pergolese dei fratelli Baldeli, che avrebbero preferito la conferma del commissario uscente Giorgio Mochi. Interpellato nei corridoi dell’hotel Flaminio, Francesco Acquaroli ha sottolineato: "In politica i contrasti interni sono inevitabili. Lei lo sa molto meglio di me: certi contrasti esistono da sempre, l’importante è non incidere sul ruolo del partito e sulla costruzione delle alleanze".

Contrasti raccontati prima di tutto dal palco dall’onorevole Antonio Baldelli (e non dal fratello assessore regionale Francesco) che non ha nascosto la sua irritazioni per la candidatura Baiocchi: "Ad inizio novembre si sottolineava tutti insieme nel partito la necessità di un’unità di direzione da parte di Giorgio Mochi: capace da commissario di gestire il partito con signorilità e con la volontà di unire e non dividere. Mochi si è ritirato perché Baiocchi aveva prospettato la sua candidatura a differenza di quanto deciso nell’accordo alla presenza di Francesco Acquaroli. Ora però si sta realizzando una spaccatura del partito – conclude Antonio Baldelli – , quando invece dobbiamo prevalere a Pesaro e Fano". Avendo ormai vinto il congresso Nicola Baiocchi ha evitato di rispondere polemicamente alla rabbia dei fratelli Baldelli, che hanno partecipato al congresso solo fino a che è rimasto Acquaroli: "Il circolo di Pesaro in questi anni ha fatto un lavoro importante, anche quando ancora non c’era nulla del partito. Però questa non è una candidatura di Pesaro ma una garanzia per tutta la provincia. Non c’è conflittualità tra costa-entroterra. Pesaro è capoluogo ma è importante a suo modo come tutte le città della provincia. La nostra è una passione, una voglia di portare avanti un valore politico. Dobbiamo creare – dice Baiocchi – una classa politica all’altezza. Ringrazio gli interventi di tutti, compreso l’onorevole Antonio Baldelli, perché questo è il luogo adatto per la discussione interna di un partito. Qui dentro si può dire e fare tutto: essere d’accordo e non esserlo. Lungi da me l’idea di fare polemiche".

" La mia idea – ha continuato – di questo coordinamento provinciale punta alla massima partecipazione dei circoli, con la collaborazione di tutti. Andiamo alle elezioni in 38 Comuni non solo Pesaro, Fano, Urbino, Vallefoglia. Il nostro compito è quello di cercare – ha detto Baiocchi – di mettere insieme tutte le forze: io darei molto spazio ai giovani, creando anche una scuola di formazione politica. Voglio fare un ringraziamento a Giorgio Mochi, che ha gestito bene una fase difficile, tanto bene che vorrei inserirlo come vice del coordinamento provinciale, glielo ho già chiesto. Mochi gode della massima stima da parte mia. Noi vogliamo un partito aperto. Ben vengano quelli che hanno gli stessi principi e valori. L’importante è che non usino il partito come un autobus. Il partito dev’essere inclusivo, aperto. Dove si rispettano – conclude il consigliere regionale – valori e storia. Sto vivendo un momento di grande emozione e felicità. Avrò una grandissima responsabilità. E’ un momento di democrazia, dove ci possono essere dei momenti di conflittualità che vanno gestiti nel migliore dei modi possibili con tutta la serenità del mondo".

Luigi Luminati