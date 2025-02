Fratelli d’Italia a congresso domani all’hotel Flaminio

"Pesaro è il primo dei Comuni capoluogo di Provincia a svolgere il Congresso comunale di Fratelli d’Italia , un appuntamento chiave per il consolidamento del partito sul territorio". Domani alle ore 10 all’hotel Baia Flaminia in zona Baia Flaminia (via Parigi 8) a Pesaro si terrà l’appuntamento della sezione pesarese del partito di Giorgia Meloni.

Il congresso verrà Presieduto dall’onorevole Stefano Benvenuti Gostoli e saranno presenti il Coordinatore Comunale Serena Boresta, il Coordinatore Provinciale Nicola Baiocchi, la senatrice e Coordinatore Regionale Elena Leonardi e il sottosegretaria di Stato onorevole Lucia Albano. E’ altresì prevista la presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli in collegamento da remoto.

"Il Congresso si svolgerà in seduta pubblica e vi potranno partecipare animando il dibattito anche simpatizzanti non ancora iscritti.

Invitiamo tutti a presenziare, vi aspettiamo" dice Serena Boresta, Coordinatore Fratelli d’Italia Pesaro.