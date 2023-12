Fratelli d’Italia al voto. Segreteria provinciale:. Baiocchi unico candidato

La stagione dei congressi del centro destra, iniziata con la Lega nell’aprile scorso, si chiude con Fratelli d’Italia domenica prossima all’Hotel Flaminio. Intanto si è chiusa la fase della presentazione delle candidature per la segreteria provinciale. Alla fine l’unica figura presentata è quella del consigliere regionale Nicola Baiocchi. Candidatura unica voluta, a quanto pare, dalle sezione pesarese del partito che in questa maniera rivendica un ruolo che negli ultimi tempi si era spostato altrove verso l’entroterra. Il congresso si aprirà domenica mattina dalle 9 in poi e si voterà fino alle 19, salvo decisioni unitarie alternative. Gli aventi diritto al voto sono circa 1300 iscritti. A Pesaro c’è il maggior numero di tesserati: oltre 400. Il tutto porta a far pensare che la candidatura di Nicola Baiocchi abbia anche lo scopo di riequilibrare il peso di Pergola e dei fratelli Baldelli all’interno del partito: Francesco, assessore regionale e Antonio, parlamentare, contano comunque molto. Fratelli d’Italia arriva al congresso provinciale con il periodo di commissariamento gestito da Giorgio Mochi, già sindaco di Piobbico. Ora toccherà a Baiocchi anche individuare il nome per la candidatura a sindaco di Pesaro. Una scelta importante per la quale dovrebbe avere un ruolo anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Vedremo.

Luigi Luminati