Fratelli d’Italia: aperto un circolo a Montecalvo in Foglia

Fratelli d’Italia arriva a Montecalvo in Foglia. Una notizia che vede un’apertura all’interno di un territorio storicamente rosso. Così prosegue "il radicamento di Fdi nella provincia di Pesaro e Urbino con l’apertura di una nuova sezione – spiega il coordinatore provinciale Nicola Baiocchi –. L’insediamento del partito nel territorio di Montecalvo, un piccolo centro di circa 2.700 abitanti, rappresenta un passo significativo e un segnale di crescita per l’affermazione del partito in un’area dove storicamente non aveva mai avuto una presenza radicata. A testimonianza di ciò, il fatto che i nuovi iscritti provengono da tutto il territorio comunale. Si può parlare di una vera e propria svolta per promuovere una nuova prospettiva politica, puntando a offrire un’alternativa per il futuro di questo territorio. A Montecalvo la destra non aveva mai trovato spazio: la creazione della sezione locale di Fratelli d’Italia segna quindi una svolta per il nostro territorio. Questa è per noi un’opportunità storica: intendiamo far sentire la nostra voce, forti della nostra identità e vicini alle esigenze dei cittadini di Montecalvo", continua Baiocchi.

La coordinatrice del circolo sarà Alessia Ferri, in attesa della ratifica formale da parte degli iscritti al congresso previsto per i prossimi mesi. "Alessia attiva in Gioventù Nazionale Pesaro e Urbino da oltre sette anni e impegnata in Azione Universitaria all’Università di Urbino, e siamo certi saprà far crescere il nostro partito", conclude Baiocchi assieme alla senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale del partito.

Francesco Pierucci

Foto: Baiocchi con Alessia Ferri e la senatrice Elena Leonardi