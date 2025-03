Fratelli d’Italia conferma Palliccia coordinatrice del circolo urbinate

Emanuela Palliccia sarà ancora la coordinatrice del circolo urbinate di Fratelli d’Italia. Il consigliere comunale di maggioranza in quota al centrodestra, che ricopre l’incarico dal 2022, è stata confermata durante il congresso cittadino del circolo, svolto sabato. Assieme a lei, faranno parte del nuovo consiglio direttivo Danilo Calendari, Francesco Duranti, Andrea Simoncelli, Emanuele Silvestri, Lorenzo Tempesta e Wilmer Zanghirati Urbanaz. L’appuntamento di sabato scorso è stato anche un’occasione per le rappresentanze locali di consolidarne il radicamento del partito a Urbino e di delineare le strategie future in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni regionali 2025, in cui Fratelli d’Italia punterà alla riconferma del presidente uscente, Francesco Acquaroli. A livello cittadino, il partito ha ribadito l’importanza di rimanere all’interno dell’amministrazione guidata da Gambini (che era presente al congresso), e ha sottolineato di essere diventato "un punto di riferimento per la città e per l’intero territorio. Tant’è che la presenza attiva di Fratelli d’Italia nelle istituzioni locali è la dimostrazione di un lavoro costante e di una crescita che prosegue con entusiasmo e determinazione su tutto il territorio".

Nell’occasione, sono intervenuti anche alcuni rappresentanti delle forze di centrodestra urbinati, Laura Scalbi (coordinatrice Forza Italia) e provinciali, con Nicola Baiocchi (coordinatore Fd’I Pesaro Urbino), regionali e nazionali, con l’assessore Francesco Baldelli e il parlamentare Antonio Baldelli. Presente anche una rappresentanza del movimento giovanile del partito: Giacomo Toccaceli, presidente provinciale di Gioventù nazionale Pesaro Urbino, e Lavinia Paci Fumelli, coordinatrice di Azione universitaria Urbino, hanno evidenziato "l’entusiasmo e la partecipazione attiva delle nuove generazioni". Sono intervenute inoltre Serena Boresta e Cristina Cannas, rispettivamente coordinatrici di Fratelli d’Italia Pesaro e Tavullia, e hanno partecipato anche i coordinatori dei circoli Metauro-Tricolore, Mondolfo-Marotta e Fermignano, Alessandro Urbinelli, Alessandra Spadoni e Marco Duranti.