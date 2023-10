Fratelli d’Italia di Cagli alla neosegretaria Pd:: "Esca dalla piazzetta"

Il Circolo Fratelli d’Italia di Cagli in una nota replica alle recenti dichiarazioni della neo segretaria del Pd di Cagli Sandra Maggioli: "A dir poco imbarazzanti le parole della neoeletta segretaria comunale del Pd che sono la cartina tornasole della sua lontananza dalla città per diversi anni. Quello che lascia basiti e che ancora non si sia aggiornata su quanto di positivo sta accadendo in questi mesi grazie all’impegno dell’assessore Baldelli e del presidente Acquaroli: dalla realizzazione del nuovo ospedale ai lavori per il miglioramento della Strada Statale Flaminia e della S.S. 424 che collega la nostra città con Frontone e Pergola. Sicuramente Sandra Maggioli, data la sua prolungata assenza da Cagli, non sarà nemmeno informata sul fatto che questi interventi pongono rimedio alla malagestione del territorio dei suoi amici del Pd che, mentre smantellavano la sanità pubblica in favore dell’ospedale unico provinciale, hanno anche lasciato la struttura del “Celli“ totalmente inadeguata agli standard normativi odierni e voluto anche il declassamento della Flaminia. La invitiamo ad uscire dalla piazzetta e girare per il territorio, dove potrà constatare l’avanzamento dei cantieri".