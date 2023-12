Fratelli d’Italia, domani congresso. Baiocchi candidato degli iscritti

Sarà una domenica particolare per gli aderenti ai Fratelli d’Italia che domani terranno il congresso provinciale all’hotel Flaminio di Pesaro dalle 9.30 in poi. L’unica candidatura presentata alla presidenza del coordinamento provinciale è quella di Nicola Baiocchi, consigliere regionale, presidente della IV commissione consiliare Sanità. Un vero e proprio blitz quello di Baiocchi, basato sul sostegno della sezione pesarese, salita anche con una certa velocità a oltre 400 iscritti su 1300 totali. Un’operazione che ha sorpreso la corrente dei fratelli Baldelli, che avrebbe reagito negativamente.

Tanto che qualcuno ha ipotizzato un "caso Pesaro" con una spaccatura interna, capace di mettere in difficoltà i faticosi equilibri della giunta regionale. Il presidente Francesco Acquaroli, che domani sarà presente al congresso, ha richiamato un po’ tutti a deporre le armi e a lasciare stare gli equilibri dell’esecutivo regionale. Vedere per credere.

L’assemblea si aprirà con i saluti delle autorità, dei rappresentanti delle categorie produttive, delle forze sociali e di altri partiti che interverranno. A seguire, fino alle 12,30, i lavori congressuali con il dibattito pubblico tra gli iscritti. Dalle 13 alle 19 l’apertura del seggio, per la elezione del candidato (unico) alla presidenza e dei 9 membri del coordinamento provinciale che si candideranno domattina durante i lavori congressuali. Oltre alla partecipazione della senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, è prevista la partecipazione del Presidente della Regione Francesco Acquaroli.

A presiedere l’assemblea è stato nominato dalla segreteria nazionale Claudio Giacomelli, capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale Friuli Venezia Giulia. Il coordinamento provinciale sarà quindi costituito, oltre dai rappresentanti di diritto (on. Antonio Baldelli, l’assessore regionale Francesco Baldelli, il consigliere provinciale Domenico Carbone, il rappresentante in Assemblea nazionale Angelo Bertoglio, il presidente di Azione Giovani Giacomo Toccaceli), dai 9 membri eletti nel corso del congresso e dai 5 rappresentanti nominati direttamente dal Presidente provinciale eletto Nicola Baiocchi.