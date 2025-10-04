Fratelli d’Italia esulta per il primato: "Centrosinistra, una disfatta storica. Nuova giunta: rispetto per gli alleati"

Mentre il centrodestra ragiona alla composizione dell’esecutivo-bis del riconfermato governatore Francesco Acquaroli, i "suoi" Fratelli d’Italia si riuniscono ad Ancona per esultare ("Una vittoria storica", le prime considerazioni dei meloniani) ma con massimo riserbo sui nomi che potrebbero comporre la Giunta. Il partito del presidente, e della premier Giorgia Meloni, che a queste latitudini è cresciuto in cinque anni di quasi 9 punti percentuali (dal 18,7 del 2020 al 27,4 del 2025), potrebbe esprimere tre assessori (pressoché blindati l’uscente Francesco Baldelli, l’uomo di fiducia Giacomo Bugaro e probabile l’ascolana che ha firmato l’exploit di preferenze Francesca Pantaloni; mentre gli altri tre spetterebbero a Forza Italia, Lega e I Marchigiani), oltre all’ipotesi di ipotecare la presidenza del Consiglio (e le strade conducono a Marco Ausili, profilo d’equilibrio già in Assemblea nella precedente legislatura). "Dalla prossima settimana ci riuniremo con gli alleati – spiega la coordinatrice regionale e senatrice Elena Leonardi –, con i quali siamo assolutamente uniti e convergenti. Certamente Fratelli d’Italia è il primo partito e abbiamo eletto dieci consiglieri. Ma come sempre abbiamo fatto, saremo rispettosi degli equilibri e daremo soddisfazione a tutti i partiti, compreso Fd’I. Per i ruoli credo che nessuno, in questa fase, debba mettere la bandierina avanti. È normale confrontarsi, ma i numeri daranno un equilibrio che soddisferà tutti".

Oltre ai papabili per un posto al sole, Fd’I ha eletto Nicola Barbieri (Pesaro Urbino), Corrado Canafoglia (Ancona), Silvia Luconi, Pierpaolo Borroni (Macerata), Andrea Putzu (Fermo) e Andrea Cardilli (Ascoli Piceno). "Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e radicata sul territorio. Ringraziamo la classe dirigente, i coordinatori provinciali e ciascun candidato per questo risultato che è collettivo – insiste Leonardi –. Ma la vittoria ha soprattutto un nome e cognome: Francesco Acquaroli", e scatta l’applauso per il presidente (che gode di qualche giorno di break). "Ha dimostrato cosa significhi governare una Regione con umiltà, serietà e concretezza. E in maniera silenziosa. Tanto che il centrodestra è passato dal 49,1 per cento del 2020 all’attuale 52,4. Otto punti di distacco sul cosiddetto ‘campo largo’, nato solo per qualcosa, contro qualcuno e non pro Marche. L’elettorato marchigiano lo ha compreso e ci ha dato fiducia".

Sull’analisi del voto, Leonardi dice che Fd’I è cresciuto in tutte le province, anche quelle più ostiche. "Compresa Ancona (+4,2 per cento) e Pesaro Urbino (+4 per l’intero centrodestra). È la dimostrazione che politiche serie, investimenti diffusi e riforme concrete premiano". Pungente l’intervento dell’europarlamentare Carlo Ciccioli: "Ricordo quando a fine agosto si parlava delle Marche come regione incerta, contendibile. Noi pensavamo di vincere con quattro o cinque punti percentuali, ma non pensavamo a questa disfatta della sinistra", che "è imbattibile nel parlare e manipolare la realtà", dice. "Le Marche non erano contendibili – la conclusione – perché avevamo il consenso della gente: questo è il dato politico".