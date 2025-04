Fratelli d’Italia, Ferdinando Pasquini confermato alla guida del circolo

Si è svolto nei giorni scorsi il congresso comunale di Fratelli d’Italia a Sant’Angelo in Vado. Al termine dei lavori, Fernando Pasquini è stato riconfermato alla guida del circolo cittadino dell’antica Tifernum Mataurense, un incarico che ricopre dal 2019. Durante il congresso, Nicola Baiocchi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Pesaro-Urbino, ha sottolineato l’importanza delle sfide che attendono il partito nei prossimi mesi: "Questo è stato un appuntamento che ha confermato la compattezza del partito e il radicamento sul territorio. Tante le sfide che ci aspettano, dalle elezioni regionali dell’ottobre 2025 a quelle amministrative del 2026, dove Fratelli d’Italia si farà trovare pronta insieme a tutto il centrodestra. Siamo determinati a non ripetere gli errori del passato, specialmente in un territorio dove il nostro partito, grazie a Giorgia Meloni e Francesco Acquaroli, ha investito tantissimo, a partire dal completamento della Fano-Grosseto fino allo sviluppo delle aree interne, con un’attenzione particolare alla promozione turistica. L’evento ha rappresentato un’occasione per tracciare la rotta futura del partito a livello locale, rafforzando il ruolo di Fratelli d’Italia come punto di riferimento per la comunità e per le prossime competizioni elettorali".

Al congresso, concluso con un momento conviviale, erano presenti l’onorevole Antonio Baldelli, l’assessore regionale Francesco Baldelli, il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Pesaro-Urbino Giacomo Toccaceli, la coordinatrice di Fratelli d’Italia Tavullia Cristina Cannas e Alessandra Spadoni, referente del circolo di Marotta-Mondolfo.

Andrea Angelini