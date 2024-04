Fratelli d’Italia in campo: "Ridare valore a Fano"

"Ridare a Fano la voglia di viverci". Con questo slogan Loretta Manocchi responsabile territoriale di Fano ha presentato la lista di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali del 9 giugno che scende in campo in appoggio al candidato sindaco Luca Serfilippi. Diversi i nomi nuovi tra cui spicca quello dell’ex presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, ma anche di vecchi amministratori comunali come gli ex assessori Francesco Cavalieri e Davide Del Vecchio in passato rappresentante dell’Udc. "Vogliamo ridare a Fano il valore che merita – ha continuato la segretaria Manocchi – e per questo non faremo mancare il nostro appoggio a Luca Serfilippi. Ringrazio pure il gruppo uscente di Fratelli d’Italia Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli". A "benedire" la squadra anche la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice di Fratelli d’Italia Marche: "C’è una classe dirigente che sta crescendo in un territorio non sempre facile come le Marche, che ha una credibilità politica anche se qualcuno ne dubitava. Persone che con la forza delle loro idee hanno deciso di impegnarsi per la propria comunità in un momento favorevole di congiuntura con la Regione Marche e il Governo guidato da Giorgia Meloni".

Questi i candidati: Angelo Bertoglio 47 anni impiegato, Francesco Cavalieri 55 anni avvocato, Letizia Ceccarelli 42 anni commessa, Daniele Cecconi 62 anni imprenditore, Pietro Cuzzupoli 57 anni medico, Davide Del Vecchio 57 anni imprenditore, Davide Dini 42 anni infermiere, Mosè Gaiardi 33 anni impiegato finanziario, Maria Flora Giammarioli 53 anni attrice e organizzatrice di eventi, Loretta Manocchi 47 anni avvocato, Andrea Montalbini 50 anni dirigente d’industria, Tomas Ordonselli 51 anni operatore Aset, Giuseppe Pierpaoli 70 anni pensionato ex infermiere, Giorgio Pucci 66 anni pensionato ex dipendente bancario, Roberta Ragnetti 56 anni avvocato, Federico Sorcinelli 67 anni pensionato ex dipendente bancario, Lucia Tarsi 61 anni insegnante, Patrizia Tombesi 61 anni pensionata ex impiegata commerciale spedizione estero, Giancarlo Urbani 46 anni educatore socio sanitario, Giorgia Valentini 23 anni operatrice nella ristorazione.

s.c.