Fratelli d’Italia inaugura la sede "Norma Cossetto"

Fratelli d’Italia si prepara alle elezioni del 2024: inaugurata la sede di via Alavolini 6, intitolata a Norma Cossetto, la studentessa istriana uccisa dai partigiani slavi. Maria Flora Giammarioli ha letto un testo scritto dalla sorella della vittima. Fd’I ha rivendicato il governo della città e il valore della propria classe dirigente, recuperando figure come Maria Antonia Cuccuzza e Francesco Cavalieri, ex assessori con Aguzzi, contando sui nuovi ingressi come quello di Davide Delvecchio e Pierino Cecchi (ex Udc) e sui "tanti giovani avvicinatisi al partito". Ruolo defilato per i consiglieri comunali Lucia Tarsi, candidata sindaco del centrodestra nel 2019, e Giuseppe Pierpaoli. Sulla capacità della classe dirigente di Fd’I "di svolgere un ruolo determinante nella coalizione di centrodestra" ha insistito il consigliere regionale Nicola Baiocchi, mentre il parlamentare Antonio Baldelli ha fatto notare come il sindaco Seri sia "sotto scacco del Pd. Partito che, nonostante sia il principale responsabile del disastro amministrativo, si permette attraverso un suo eccellente esponente (il riferimento è alle recenti dichiarazioni di Francesca Puglisi ndr) di scaricare tutte le responsabilità sul primo cittadino". Non una parola sul candidato sindaco con il commissario provinciale Giorgio Mochi che ha chiarito come la "decisione sarà presa dai partiti a livello regionale su proposta di Fano".

an. mar.