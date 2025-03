Fratelli d’Italia insiste: "Serve il vigile di quartiere"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Michele Redaelli, Serena Boresta, Daniele Malandrino, Cristina Canciani e Giovanni Corsini tornano a sollecitare il Comune sul problema sicurezza. "L’amministrazione smetta di sottovalutare il tema della sicurezza e intervenga prontamente" dicono i consiglieri.

"È prioritario investire sulla figura del vigile di quartiere. Negli ultimi mesi i problemi di sicurezza si sono fortemente intensificati. Il cento storico è stato tristemente al centro delle cronache per molte situazioni di furti, degrado e vandalismi. Gli altri quartieri però non sono in condizioni migliori. Serve una svolta da parte dell’amministrazione comunale. Per troppi anni la compagine di centrosinistra ha minimizzato il problema, ora la situazione è più grave e diventata ormai cronica".

"Investire sulla figura del vigile di quartiere – dicono – è fondamentale ed urgente. Nei mesi scorsi una nostra mozione in merito è stata approvata all’unanimità. È ora che al voto del consiglio seguano i fatti. Le unità che verranno liberate dopo il trasferimento della funzione della polizia locale dall’unione dei comuni a Pesaro non sono sufficienti. Occorre un vero piano di assunzioni mirate a questo scopo ed una nuova organizzazione generale che permetta alla municipale di svolgere un importante compito di deterrenza e presenza fra le persone. Insistiamo fortemente affinché questa nostra proposta venga attuata presto e nel migliore dei modi, concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia, per dare ai cittadini pesaresi le giuste garanzie in termini si sicurezza, decoro e legalità".