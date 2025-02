Fratelli d’Italia per la continuità: "Mai più divisioni interne". Boresta confermata alla guida

Confermata all’unanimità Serena Boresta nel ruolo di coordinatrice di Fratelli d’Italia Pesaro che conta 200 iscritti, di cui 100 militanti (1.200 in tutta la provincia). Questa la decisione del congresso cittadino che, presieduto dall’onorevole Stefano Benvenuto Gostoli, si è svolto ieri mattina all’hotel Baia Flaminia, in un clima disteso. Un’atmosfera ben diversa da quella che aveva caratterizzato il congresso provinciale del dicembre 2023, animato dal confronto tra l’ala dei Baldelli e quella del consigliere regionale Nicola Baiocchi, poi eletto presidente del partito provinciale.

Confronto, tra le due anime di Fratelli d’Italia, che si potrebbe riproporre a Fano, domenica 9 marzo, con due candidati alla guida del partito fanese (questa sera è prevista una nuova riunione). A Pesaro, però, la parola unità è stata riaffermata più volte con Cristina Cannas, eletta pochi giorni fa coordinatrice di Tavullia, che ha addirittura "chiesto scusa a Baiocchi per non averlo sostenuto al congresso provinciale" e che ha affermato: "Mai più divisioni".

Mentre il vice sindaco di Fano e coordinatrice del partito fanese, Loretta Manocchi ha parlato "della serietà e della responsabilità di Fd’I per fare le cose nell’interesse dei cittadini", lo stesso presidente della Regione Francesco Acquaroli, collegato on line, ha ribadito che "nel partito e nel centrodestra non ci possono essere steccati, se vogliamo dare ai cittadini, in un momento così complesso ma anche avvincente, le risposte ai temi fondamentali che ci pongono". Dopo aver rivendicato l’impegno sulla sanità (oggi ci sarà la presentazione del nuovo ospedale di Pesaro), il presidente Acquaroli ha invitato tutti i militanti a non cadere nella trappola della sinistra "che metterà in campo contro di noi tutti gli strumenti, anche quelli meno corretti". "Quando la sinistra sente di non avere più alternative – ha incalzato la parlamentare Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fd’I– fa scattare le inchieste giornalistiche a orologeria (il riferimento è al caso Atim, ndr)".

"La politica del presidente Meloni – ha sottolineato il sottosegretario di Stato Lucia Albano – punta a cambiare il futuro del Paese, lo stesso sta facendo Acquaroli per le Marche. Per avere chiarezza sugli obiettivi da raggiungere, serve la stabilità dei governi". In rappresentanza delle forze centrodestra ieri mattina era presente solo il capogruppo della Lega Dario Andreolli, mentre l’Udc ha inviato una lettera di saluti. Questi gli eletti nel consiglio direttivo di Fd’I Pesaro: Alma Giampaoli, Michele Redaelli, Lavinia Paci Fumelli, Marcello Valdinocci, Luigino Montini, Luca Pandolfi. Gli altri quattro saranno nominati dalla coordinatrice Boresta.

Anna Marchetti