Fratelli d’Italia presenta la lista. Bignami: "Non facciamo cinema. Noi diamo risposte concrete"

E’ una squadra composta da sette candidati con esperienza amministrativa e di governo quella presentata da Fratelli d’Italia nella nostra provincia per le elezioni regionali. Un gruppo che ha deciso di scendere in campo per "proseguire quello che il presidente Acquaroli è riuscito così bene a fare in cinque anni di governo – dice Elena Leonardi, coordinatore regionale di FdI Marche che ha presentato la rosa - portando nel territorio risorse ed investimenti". Tra i candidati Nicola Baiocchi, attuale presidente della commissione regionale Sanità: "In questi cinque anni abbiamo portato a casa grandi risultati – dice –. Sono fiero di rappresentare la mia città, Pesaro". Al suo fianco anche l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli: "Acquaroli ha fatto una rivoluzione – dice –. Siamo stanchi del sistema Pd che ha ingessato la nostra provincia. A Pesaro sono arrivati dal governo regionale 400 milioni di euro di investimenti". Candidato con FdI anche Nicola Barbieri, sindaco di Marotta Mondolfo: "Tutti gli amministratori possono confermare come Acquaroli sia stato vicino ai territori. Grazie anche per non aver dato seguito al by-pass ferroviario Pesaro-Fano ma di aver coinvolto tutti". A far parte della squadra FdI, Loretta Blasi, già consigliera comunale di Cagli: "Con le giunte di centrosinistra abbiamo assistito ad uno spopolamento dell’entroterra. Siamo riusciti ad invertire la rotta". Con loro anche Francesca Ciacci, assessore del Comune di Cartoceto ed Annachiara Mascarucci, vicesindaco di Colli al Metauro, che porteranno la loro esperienza nei servizi sociali ed educativi. Infine Loretta Manocchi, vicesindaco di Fano: "Nella mia città abbiamo vinto perché abbiamo dato risposte concrete ai cittadini. La stessa cosa ha fatto Acquaroli". Alla presentazione c’erano anche Carlo Ciccioli, eurodeputato FdI che ha sottolineato "l’altissimo livello dei candidati" e Lucia Albano, sottosegretario del Mef, che invece ha ricordato come "le Marche siano oggi la seconda regione in Italia con la maggiore crescita di Pil".

A concludere Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera dei Deputati: "Chi dice che Acquaroli prende ordini da Roma si sbaglia. Ricordo bene il primo giorno in cui sono stato nominato sottosegretario alle Infrastrutture: nemmeno il tempo di sedermi in ufficio che mi sono ritrovato Acquaroli a chiedermi di mettermi subito al lavoro per la Guinza, sull’alta velocità Adriatica, sul porto di Ancona. Ha una determinazione che invidio. Non siamo bravi a fare del cinema? Siamo impegnati a dare risposte concrete".

Alice Muri