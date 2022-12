Fratelli d’Italia: "Pronti a governare Fano"

Fratelli d’Italia si candida, insieme al centrodestra, alla guida di Fano. "I risultati delle elezioni politiche parlano chiaro – sottolinea la coordinatrice Loretta Manocchi – Fd’I, anche a Fano è il primo partito". In crescita il numero dei tesserati, arrivati a 150 e "i giovani, under 30 che hanno preso la tessera del partito" ha specificato Mosè Gaiardi. "Siamo un partito coeso – ha aggiunto il consigliere Giuseppe Pierpaoli – che crede nel proprio impegno e dal prossimo anno avrà una sua sede in vicolo Alavolini". Pur avendo i numeri e le persone, Fd’I non rivendica il candidato sindaco: "Dovrà essere – chiarisce Manocchi – espressione di un gruppo di persone che si ritrova unito su un nuovo progetto per la città. Il candidato dovrà avere le caratteristiche e le capacità per governare davvero Fano". Fratelli d’Italia ha un’unica certezza sul candidato sindaco: "La scelta sarà dei fanesi – commenta con ironia, il dirigente nazionale Angelo Bertoglio – né di Pesaro né di Ancona (facendo riferimento alle interferenze delle due città nelle decisioni del centrosinistra fanese ndr)".

Alla capogruppo consiliare Lucia Tarsi il compito di riassumere l’impegno di Fratelli d’Italia come partito d’opposizione "che non si è mai mosso in maniera pregiudiziale ma secondo il buon senso e nell’interesse della città". Toccati i temi cari a Fd’I, dal disagio abitativo alla povertà, con un accenno alle difficoltà economiche della mensa di San Paterniano: "Se loro cedono, dopo c’è il diluvio". Tarsi si è poi soffermata sulla mancanza di posti nei nidi comunali "con molte famiglie costretta a portare i figli nelle strutture private". Sempre sul fronte scolastico, Fratelli d’Italia si chiede "che fine abbiano fatto i 5 milioni di euro per l’ex Carducci: se n’è persa traccia". "A rischio pure i 3 milioni e mezzo di Enac per l’aeroporto di Fano: questa è una amministrazione di soli annunci che perde tempo e soldi, spesso costretta a pessime decisioni dell’ultimo minuto". Ricordate da Bertoglio "la richiesta avanzata al sindaco di attribuire una onorificenza a Bigio (il bagnino che nel 2017 perse la vita a Torrette per salvare due ragazzini), purtroppo caduta nel vuoto e la mancata istituzione del garante comunale per la disabilità".

Altra accusa mossa nei confronti della maggioranza di centrosinistra è "l’inerzia amministrativa". "Pochi documenti – secondo Tarsi – arrivano in consiglio comunale, che in alcuni casi si è dovuto pure rinviare". Così come sono state messe in evidenza le difficoltà interne all’attuale centrosinistra "difficoltà confermate nell’ultimo consiglio con la variante Gimarra approvata con una maggioranza risicata". Ribadita la contrarietà del partito della Meloni "ai parcheggi a pagamento che, in ogni caso, devono portare beneficio ai quartieri nei quali insistono. Tra Imu delle case turistiche , parcheggi a pagamento e multe, il Comune incassa 380mila euro l’anno che dovrebbero essere utilizzati a beneficio delle attività di tutto il lungomare". Andrea Montalbini ha puntato l’attenzione sulla sanità, in particolare sulla creazione con fondi regionale del polo dell’emergenza al Santa Croce e sull’hospice pediatrico nell’area ex ospedaletto "per le esigenze di tutte le Marche".

Anna Marchetti