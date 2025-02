Fratelli d’Italia verso il congresso. Resta un candidato solo: Montalbini

Fratelli d’Italia Fano verso il congresso, previsto per domenica 9 marzo: la conferma ufficiale il prossimo lunedì dopo l’incontro con il coordinatore provinciale Nicola Baiocchi. Si dovrà scegliere il nuovo segretario, ruolo ricoperto finora da Loretta Manocchi che, però, dopo la vittoria di giugno 2024, è stata nominata assessore e vice sindaco.

Nonostante le contrapposizione interne, emerse soprattutto nel momento della scelta di chi avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale (ha avuto la meglio Francesco Cavalieri su Davide Delvecchio), il tentativo è quello di organizzare un congresso unitario con un unico candidato alla segretaria. In realtà al momento di nomi ne circolano due, quello di un militante storico come Andrea Montalbini, consigliere comunale, dirigente regionale di Fd’I e fondatore del partito e di un iscritto più recente come Davide Dini, anche lui candidato nella lista di Fd’I alle recenti comunali. Quest’ultimo, però, esclude la possibilità di un suo impegno come segretario: "Mi fa piacere che circoli il mio nome ma in questo momento sono piuttosto impegnato con il lavoro, mi sembra un’ipotesi difficile". Situazione completamente diversa quella di Montalbini pronto a "mettersi a disposizione del partito".

"Se me lo propongono – afferma Montalbini – io ci sono, se ci sono altre opzioni ne discutiamo. I congressi sono sempre un esercizio di democrazia anche se spero in una soluzione unitaria visto che stiamo parlando di Fano, città nella quale governiamo, e che le elezioni regionali sono alle porte. Un congresso unitario sarebbe una operazione di intelligenza politica, io sono per questa soluzione". Si chiama fuori l’attuale segretaria Loretta Manocchi visto il suo ruolo di amministratore.

"Credo sia opportuno che a questo punto – commenta – il ruolo di segretario sia ricoperto da qualcun altro. Ho preso il partito quattro anni fa, quando eravamo pochissimi, oggi abbiamo raggiunto un numero importante di iscritti, abbiamo vinto le elezioni, siamo il primo partito della coalizione con 5 consiglieri comunali, a questo punto credo che qualcun’altro possa guidare la segreteria. A mio avviso sarebbe meglio se il segretario non ricoprisse alcun ruolo istituzionale per curare nel miglior modo possibile gli interessi del partito". Ci si prepara ad un confronto animato in un partito che ha raggiunto circa 350 tesserati e dove potranno votare tutti quelli che si sono iscritti entro ottobre 2024.

Anna Marchetti