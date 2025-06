Fratte Rosa capitale dell’acquerello, artisti da tutta Europa

Oltre ottanta artisti dell’acquerello, provenienti da ogni parte d’Italia e anche da diversi paesi stranieri, saranno i protagonisti di ‘Fratte Rosa in Acquarello’, in programma per oggi e domani nel paese della terracotta. E il sottotitolo è emblematico: "I colori del coccio e panorami".

La due giorni, organizzata dall’associazione Arte al Borgo, prevede pittura en plein air (foto) in acquerello, una collettiva d’arte itinerante nel centro storico, laboratori di pittura in acquerello e una mostra degli artisti partecipanti all’evento. Per informazioni e iscrizioni ‘last minute’ si può chiamare il 3398289410. L’appuntamento rientra nella rassegna internazionale ‘Fabriano in Acquarello’ e ha come finalità quella di valorizzare in maniera efficace e libera l’arte di ciascun partecipante, con protagonisti che arriveranno anche da Francia, Germania, Svezia, e da alcuni paesi dell’Est.

La kermesse vanta il patrocinio dell’amministrazione comunale e del Consiglio Regionale delle Marche e la collaborazione delle scuole Montessori, primaria e d’infanzia, di Fratte Rosa e delle vivaci associazioni locali. "Per quanto riguarda la partecipazione delle scuole montessoriane, Giovanna Baldelli di ‘Arte al Borgo’ evidenzia: "Grazie alla collaborazione di insegnanti e alunni, sono disponibili una serie di dipinti in acquerello che saranno esposti in centro storico nelle due giornate". Per i visitatori l’intera escursione per vicoli e piazze e le esperienze laboratoriali saranno gratuite.

Sandro Franceschetti