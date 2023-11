Fratte Rosa, dopo 28 anni lascia il servizio Caterina Silviotti

Quando in un piccolo paese di neanche mille anime lascia il servizio dopo quasi trent’anni ininterrotti un impiegato comunale è come se se ne andasse uno di famiglia. Ed è proprio questo il sentimento che si registra in questi ultimi giorni a Fratte Rosa e che il sindaco Alessandro Avaltroni ha voluto rendere pubblico con un post Fb: "Martedì 31 ottobre – ha scritto il primo cittadino - è stato l’ultimo giorno dedicato al lavoro per Caterina Silviotti; conclusosi con un saluto a colleghi e amministratori, dopo 28 anni passati nel nostro Comune". Arrivata nel piccolo centro cesanense nel 1995 al servizio della polizia municipale (con le mansioni di agente), poco dopo é stata trasferita all’ufficio segreteria e protocollo, dove ha lavorato fino al raggiungimento della pensione, scattata dal primo novembre. "Stimata da tutti i colleghi e dagli amministratori di oggi e del passato – ha aggiunto Avaltroni - per la sua professionalità e per la cordialità che l’hanno sempre contraddistinta, e amata dai cittadini che hanno sempre trovato in lei una risposta o una parola gentile nei loro confronti. Personalmente – ha proseguito il capo della giunta - l’ho sempre ritenuta una delle colonne portanti del nostro Comune e sicuramente ci mancheranno la sua professionalità, la sua esperienza e anche la sua allegria contagiosa. L’augurio, da parte di tutti, ora, è quello che possa godersi la meritata pensione". Durante il suo percorso professionale a Fratte Rosa, Caterina Silviotti ha lavorato sotto la guida di 4 sindaci diversi: Gianfranco Guerra, Tiziano Guerra, Maria Adele Berti e, dal giugno 2009, dell’attuale primo cittadino Alessandro Avaltroni.

Nella foto: Caterina Silviotti e il sindaco Alessandro Avaltroni

s.fr.