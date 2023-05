Fratte Rosa evita il commissariamento per dissesto

Il Comune di Fratte Rosa ha scongiurato la decadenza dei propri organi istituzionali e il conseguente commissariamento, compiendo un passo importante, forse fondamentale, verso il superamento del suo dissesto finanziario. L’ottima notizia è arrivata ieri dalla conferenza stampa del sindaco Alessandro Avaltroni e dell’onorevole Mirco Carloni.

E proprio il deputato fanese ha svolto un ruolo prezioso a salvaguardia del piccolo Ente della Valcesano (860 anime circa), fornendo il proprio contributo per l’interlocuzione tra gli uffici comunali e gli organismi statali, terminata con la Cosfel, la commissione per la finanza degli enti locali del Ministero dell’Interno, che nella giornata dell’altro ieri ha espresso il suo parere positivo all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019 - 2021 di Fratte Rosa, dopo un iter durato ben quattro anni.

Tanto, infatti, è il tempo già passato dalla dichiarazione di dissesto del Comune, condannato, in solido con l’ex responsabile dell’ufficio tecnico, a risarcire con 1 milione e 50mila euro gli eredi di Adolfo Polverari, il dipendente che perse la vita il 28 giugno del 2005 per un infortunio sul lavoro, precipitando con il tosaerba in una scarpata.

"Per un piccolo Comune come il nostro – ha evidenziato Avaltroni, affiancato dal suo vice Marzio Massi – è difficile rapportarsi con dipartimenti e diramazioni dei ministeri, e il lavoro dell’onorevole Carloni ha permesso al nostro personale di mettere in fila le istanze, capire le diverse procedure di porre in atto e, soprattutto, ha reso più forte e determinata la nostra proposta di bilancio, supportando le nostre tesi nelle interlocuzioni varie che si sono susseguite. Finalmente possiamo voltare una prima fondamentale pagina, scongiurando il commissariamento dell’Ente e siamo già al lavoro per intraprendere con maggior forza la strada che ci dovrebbe portare alla chiusura della procedura di dissesto, dopo un periodo in cui, nonostante le difficoltà, abbiamo cercato di portare avanti importanti progetti. Che ora potremo sostenere almeno con assunzioni di personale a tempo determinato, dopo che, da quattro anni a questa parte, non abbiamo potuto reintegrare i pensionamenti neppure con i contratti a termine".

L’onorevole Mirco Carloni, ha sottolineato: "Se oggi possiamo dare questa bella notizia il merito fondamentale è del Comune, che ha presentato una buona proposta di bilancio, consentendo di scongiurare il commissariamento, che sarebbe stato un gravissimo danno, soprattutto in questo momento storico. Perché con la mera gestione ordinaria, portata avanti quando arriva un commissario, diventerebbe difficile presentare progetti e intercettare fondi del Pnrr, che sono la grande opportunità di questa fase. Fratte Rosa – ha aggiunto – è tra i comuni più belli della nostra provincia e a cui sono particolarmente affezionato".

Un comune, o un paese, che dir si voglia, in cui proprio nei giorni scorsi, nonostante le sue piccolissime dimensioni, è nata la seconda Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso a livello nazionale, e che anche per questo merita il massimo sostegno.

Sandro Franceschetti