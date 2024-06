Fratte Rosa, il Comune a km 0. Giunta con sindaco e 2 assessori

Giunta pronta nella piccola Fratte Rosa, che essendo al di sotto dei 3mila abitanti (ne conta appena 850) ha un esecutivo formato dal sindaco e altri due membri, che il primo cittadino Marzio Massi ha individuato in Luca Soggin e Miriana Marcucci. Soggin ricoprirà il ruolo di vicesindaco e porterà avanti le deleghe ai gemellaggi; al turismo; alla valorizzazione, promozione e manutenzione del territorio; all’educazione alla pace e all’integrazione; alle politiche per i giovani, alla cultura, all’istruzione e ai servizi educativi; e, infine, ai rapporti con le associazioni. Miriana Marcucci si occuperà di bilancio; tributi; patrimonio; salute; sport; tempo libero; e innovazione tecnologica. Massi, da parte sua, seguirà la protezione civile; le politiche per l’accessibilità; le politiche e i fondi comunitari; l’ambiente; il decoro e l’arredo urbano; l’agricoltura; la viabilità e la mobilità; il personale; i lavori pubblici; l’urbanistica e lo sviluppo del territorio; le frazioni; le attività economiche; le politiche sociali; le pari opportunità; e la partecipazione democratica. A supporto dei tre componenti dell’esecutivo lavoreranno anche gli altri 8 membri del consiglio comunale, che sono tutti di maggioranza, visto che alle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi si è presentata solo la lista ‘La Fratte Rosa che vorrei’ di Massi. Nello specifico, l’ex sindaco Alessandro Avaltroni, che ha guidato il Comune per ben tre consiliature consecutive, maturando una grossa esperienza, seguirà in particolar modo bilancio, tributi, patrimonio e politiche per l’accessibilità; Sara Avaltroni si occuperà di salute, innovazione tecnologica e politiche per i giovani; Moreno Bonifazi di urbanistica, viabilità e frazioni; Edmondo Guiducci di ambiente, associazioni, turismo e gemellaggi; Lara Montoni di protezione civile, lavori pubblici, decoro urbano e manutenzione del territorio; Silvia Palazzini di servizi educativi e cultura; Luca Pascucci di politiche comunitarie, agricoltura e sport; mentre Rosa Torrisi lavorerà su politiche sociali, pari opportunità e educazione alla pace.

Sandro Franceschetti