Fratte Rosa in pole per il metodo ’Montessori’

Le scuole a metodo Montessori di Fratte Rosa, le prime con questa metodologia di insegnamento nate nella provincia di Pesaro e Urbino, si accingono ad ospitare bambini e genitori per il consueto open day annuale, in previsione delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Si tratta della scuola dell’infanzia ‘La Casa dei Bambini’, ubicata nella frazione di Torre San Marco e della primaria del capoluogo, che saranno aperte alle famiglie e ai rispettivi bimbi dalle 9 alle 13 di sabato 14 gennaio.

Nell’occasione sarà possibile visitare i locali scolastici, compresi i laboratori artigianali di ceramica, cucina e altro, parlare con le insegnanti, verificare e provare i materiali didattici montessoriani. Attualmente sono circa 70 i baby studenti che frequentano le scuole a metodo Montessori di Fratte Rosa: una ventina ‘La Casa dei Bambini’ e 52 la primaria, e circa la metà di essi provengono da altri paesi e città, raggiungendo i due plessi grazie al trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune anche fuori dal proprio territorio, allo stesso prezzo pagato dalle famiglie frattesi. Ci sono bimbi che risiedono a San Lorenzo in Campo, altri di Terre Roveresche, Colli al Metauro, Sant’Ippolito, Fossombrone e persino di Fano. Per tutte le richieste e le informazioni è possibile contattare il numero 0721.777373 per la ‘Casa dei Bambini’ e lo 0721.777526 per la primaria del capoluogo. Entrambi i plessi ricadono sotto la ‘giurisdizione’ dell’istituto comprensivo ‘Binotti’ di Pergola (raggiungibile telefonicamente allo 0721.734322). Il metodo Montessori, ideato dalla pedagogista marchigiana Maria Montessori (1870-1952), non è solo una tipologia di insegnamento, ma una vera e propria pedagogia di vita che si basa principalmente sull’indipendenza del bambino, sul suo naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale e sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, entro limiti codificati. In classe non esistono cattedre, i bambini lavorano sui tappeti e sui tavoli, utilizzano materiali specializzati che permettono l’apprendimento per scoperta, l’autocorrezione e l’uso dei sensi. A Fratte Rosa l’esperienza è partita nel 2013 con la scuola dell’infanzia e dopo un triennio si è allargata alle ‘elementari’, trovando un importante riscontro non solo tra i genitori del paese, ma anche tra le famiglie di molti altri comuni, come testimoniano le adesioni da fuori. Sandro Franceschetti