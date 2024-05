Frecciargento sospeso. Interrogazione di Baldelli

"Rfi e Trenitalia si attivino, subito, per ridurre i disagi per i marchigiani". L’onorevole Antonio Baldelli, ieri, ha evidenziato il problema generato dall’avvio di lavori sulla linea Orte Falconara, intervenendo alla Camera. Ieri il Carlino ha spiegato le difficoltà che anche i pesaresi avranno per raggiungere Roma, dal 4 maggio all’8 giugno, a causa soprattutto della sospensione del treno Frecciargento, diretto ed economicamente accessibile. La modifiche alla circolazione ferroviarie sono legate "ad importanti interventi di ammodernamento, messa in sicurezza e potenziamento" del tratto di collegamento tra Marche e la Capitale, ma per un mese (almeno) raggiungere Roma sarà o un salasso o un’odissea. "Il treno Frecciargento è stato sospeso, non soppresso – tiene a puntualizzare Baldelli –. Le ferrovie hanno sbagliato a comunicare, con così poco anticipo, la novità all’utenza. Occorre rilevare che i disagi sulla linea Ancona-Roma erano ampiamente prevedibili, tanto che sia la Regione Marche sia il sottoscritto hanno chiesto, diverse settimane fa, a Rfi e Trenitalia, un’azione di mitigazione dei disagi. Sarebbe stato opportuno che Trenitalia, anche a titolo risarcitorio, avesse adottato una politica tariffaria di favore per tutti i marchigiani costretti a raggiungere Roma in treno con scalo a Bologna ed anche per quei cittadini che continuano a usare la tratta Orte-Falconara nonostante i disagi. Ciò che, purtroppo, fino ad oggi non è avvenuto. Farò una interrogazione parlamentare".

s. v. r.