Frecciate contro Mascarin "Nel dibattito a gamba tesa"

"Mascarin sarà il sindaco delle primarie, ma non il prossimo sindaco di Fano". Si alza la temperatura del confronto politico, con il consigliere Giampiero Pedini che boccia l’iniziativa dell’assessore Samuele Mascarin di lanciare le primarie del centrosinistra, di sostenerle con una sottoscrizione e di proporsi come candidato sindaco. Eletto nella lista civica Noi Città, passato lo scorso ottobre al gruppo misto dichiarandosi fuori dalla maggioranza, Pedini che dialoga anche con Giuseppe De Leo, uno dei possibili candidati del centrodestra, critica Mascarin "per essere entrato nel dibattito politico a gamba tesa". "Il centrosinistra per vincere – secondo Pedini – deve essere unito, compresi i 5Stelle. Avanzando la propria candidatura Mascarin non unisce, tutt’altro, mentre le primarie si attivano quando ci sono più candidati sindaci, c’è una coalizione più ampia possibile e un programma condiviso. Con la sua iniziativa Mascarin ha allontanato M5S (che ha iniziato a lavorare con Bene Comune e Ribella ndr), ha spaccato ulteriormente il Pd e diviso la maggioranza composta anche dalle civiche". Al momento attuale tra gli assessori e i consiglieri di maggioranza che hanno aderito alla raccolta firme ci sono per il Pd, l’assessore Dimitri Tinti, la capogruppo Agnese Giacomoni e il consigliere Giovanni Clini. Non hanno firmato l’assessore Cristian Fanesi e i consiglieri del Pd-Futuro democratico, con Enrico Nicolelli che commenta: "Prima si deve pensare alla coalizione, poi alle primarie". Alla finestra anche i consiglieri e gli assessori delle liste civiche del sindaco, con Etienn Lucarelli che aggiunge: "Sulle primarie deciderà il gruppo delle civiche". Intanto le due anime del Pd fanese stanno tentando di trovare un accordo sulla nomina del segretario. Sul candidato alla segreteria è top secret anche se qualcuno sta facendo circolare il nome di Renato Claudio Minardi.

Anna Marchetti