Freddo e rincari decidono il menù Niente fave sulla tavola di Pasqua

di Tiziana Petrelli

Il tempo pazzo di queste ultime settimane non ha ancora influito sui prezzi dell’ortofrutta. Ciononostante è una Pasqua nera per gli operatori del settore. Al mercato è stato un sabato di tanto lavoro per gli ambulanti delle imprese ortofrutticole, ma a fine mattinata i banchi erano ancora pieni di prodotti e i guadagni al minimo storico. "La gente compra il minimo indispensabile - spiega Roberta Schirru dell’Ortofrutta Gagliotti Nunzio - e te lo dice chiaro e tondo in faccia che non può prendere di più. Arrivano con i soldi contati. La fava è andata pochissimo anche se il prezzo non è così tanto: 3 euro al chilo. Preferiscono prendere un chilo di patate in più e lasciare indietro ciò che per tradizione non dovrebbe mancare in tavola a Pasqua. Anche i liscari sono stati snobbati, sebbene un mazzetto venga 1,30. Si guarda al risparmio anche qui. In confronto agli altri anni, questa settimana abbiamo lavorato il 70% in meno".

Per la Schirru il consumatore è disorientato. "Basta che la tv dica che la grandine ha rovinato le coltivazioni che tutto inizia ad aumentare, ma non sempre è così anche sui banchi del mercato - prosegue -. Le primizie sono arrivate con maggiorazione di prezzo fuori dal normale. Se prima le fragole andavano a 6,50 oggi a noi le vendono a 7,508 euro al chilo. Noi però ne abbiamo comprate tante per cui all’origine ce le hanno messe a 6,90 e le stiamo vendendo a 7.50. Il margine è poco, ma se vuoi lavorare è così. Anche i pomodori: il grappolo semplice è arrivato a 3,50 e il piccadilli a 6,50. Troppo". A fine mattina sui banchi si trovano offerte, per finire: 10 carciofi nostrani a 6,90, gli spinaci a 2,50, le melanzane tonde a 2 euro il chilo mentre i peperoni costano ancora 4 euro.

"Questa Pasqua è più tranquilla del solito, anche se oggi c’è un sacco di gente - conferma Giancarlo Lucarelli dell’omonima Ortofrutta -. La roba buona costa un po’ di più, perché quest’anno è aumentato tutto con il freddo e i rincari del petrolio. I fagiolini locali sono alle stelle: noi il paghiamo 7,50 8 e li mettiamo a 10 euro per andare in pari. Poi ci sono quelli dal Senegal che vanno molto meno, ma io non li tengo". Per Luigi Sorcinelli il peggio deve ancora venire. "Adesso va ancora bene - ammonisce - ma gli ultimi freddi hanno rovinato i nuovi raccolti per cui a breve sarà un casino. Fra una decina di giorni fave, piselli e frutta schizzeranno".

Ne è cosciente anche Decio Magalotti, dei Fratelli Magalotti. "I clienti già si lamentano che la roba costa tanto - dice -. Un po’ per il freddo, un po’ perché in Italia è aumentato tutto… Ma anche per noi non è semplice, perché più aumentano i prezzi alla base, più diminuiscono i nostri margini. Le fragole, tra la Pasqua e il freddo, le vendiamo a 8 euro al chilo. La fava, con questo freddo, da noi si raccoglierà poco niente. Il pomodoro rosso di sicilia, va a peso d’oro a causa del trasporto. A poco si trova quello spagnolo, che è bello, ma vuoi mettere il sapore? La roba italiana viene dal meridione e costa cara. Da noi trovi bietole, spinaci, i cavoli sono finiti, i finocchi quest’inverno non sono mai aumentati e vanno a 2 euro. Fra un mesetto si vedrà l’effetto dell’ultimo freddo: le patate erano in fiore… se cade il fiore, aumenteranno anche loro".